Am 4. Juli1873 wurde die Dahner Synagoge feierlich eingeweiht. Geradezu überschwänglich berichtet darüber der Anzeiger für die Kantone Landau wie folgt.

„Dahn, 8. Juli. Am 4. Juli hatte Dahn das Vergnügen, ein schönes herrliches Fest feiern zu können, dessen gelungene Ausführung und rege Theilnahme vom Geiste der Duldung und Nächstenliebe, welche hier herrscht, das trefflichste Zeugniß gab. Die Israeliten der hiesigen Gemeinde feierten nämlich die Einweihung ihrer neuerbauten prächtigen Synagoge. Glaubensgenossen aus Nah und Fern strömten herbei, diesen Tag in ihrer Weise festlich zu begehen. Alle Häuser waren beflaggt, Arm und Reich, Katholiken und Protestanten, Bürger und Beamte, alle feierten mit. Da schwanden die religiösen wie confessionellen Unterschiede, das Band der Bruderliebe umschlang alle Festgenossen gleich einer großen Familie. Die Israeliten selbst hatten solche Feier nicht geahnt, und das stille Glück der Zufriedenheit und Dankbarkeit verlieh in Wort und That sich Ausdruck.

Um 4 Uhr Nachmittags versammelten sich die Festgäste an der sinnig geschmückten Wohnung des Vorstandes der israelitischen Cultusgemeinde, Hrn. Karl Siegel, um die hier aufbewahrten Thorarollen in Empfang zu nehmen und in die Synagoge zu verbringen. Von den Bergen donnerten Böller, der gut geschulte hiesige Gesangverein sang den Chor ,Der Herr ist mein Hirt' und dann bewegte sich der nicht endenwollende Zug unter den Klängen einer guten Blechmusik nach dem Tempel. Dort angekommen, erklang der Chor: ,Hoch thut euch auf’. Danach hielt Frl. Helene Siegel, die jugendliche Tochter des Vorstandes, eine wohl durchdachte, herzliche Ansprache, überreichte alsdann dem daselbst anwesenden Herrn Bezirksamtmann (heute Landrat) den Schlüssel zur Synagoge, mit der freundlichen Aufforderung, den Tempel zum ersten feierlichen Gottesdienst zu öffnen. Dieser wandte sich hierauf (...) an die Festgenossen, sprach zu ihnen von dem in dieser Hinsicht musterhaften Volke Israel, wie es in aller Welt zerstreut, doch im Glauben einig, sich immer wieder zusammenschare und kein Opfer scheue, Jehova einen Tempel zu bauen und ersuchte dann den Herrn Bezirksrabbiner, mit ihm gemeinschaftlich den Tempel zu öffnen.

Nun strömten die Festtheilnehmer in die Halle ein, allein die Synagoge war in kurzer Zeit so angefüllt, daß über die Hälfte derselben vor der Thüre zuhören mußte. (...) Abends 9 Uhr brachte der Gesangverein dem Herrn Vorstande und seinen Gästen (...) ein Ständchen (...). Nun folgten zwei Tage lang Réunion, Schloßparthien und Bälle, welche Festlichkeiten sämmtlich in schöner Harmonie verliefen und allen Festgenossen in gutem Andenken bleiben werden.