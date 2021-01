Längst kennt heute jeder den Satz: „Auf jeden Fall ein Gutachten. Ob es später wirklich umgesetzt wird, bleibt offen.“ Für die Dörfer in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land war die Masterarbeit von Kira Keßler eine kostenlose Erhebung, die ihnen zeigt, was sie tun können, um für ältere Einwohner attraktiv zu sein. Die Studie sollte nicht in den Schreibtischschubladen verschwinden.

Das wäre zum Wohle der Dörfer und gut für jenen Bevölkerungsanteil, der in den Dörfern stark im Bereich der Ehrenamtlichkeit tätig ist. Gerade zahlreiche ältere Bewohner sind in vielen Vereinen, Seniorentreffs, Chören, beim Dorffest, einer Jubiläumsfeier oder bei freiwilligen Arbeitseinsätzen zur Verschönerung ihrer Dörfer vorbildlich im Einsatz. Ihre Tatkraft vor Ort sollte man sich erhalten.