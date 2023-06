Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auf 4,5 Millionen Euro will die Stadt Rodalben in diesem Jahr investieren. Ihr Eigenanteil liegt bei rund 2,3 Millionen Euro. Das Geld ist also da, eines Kredits bedarf es nicht, die Stadt kann ihr Füllhorn ausschütten. Dass dieser Haushalt für 2023 am Montag im Stadtrat einstimmig angenommen wurde, mutete wie eine Selbstverständlichkeit an.

„Wir sind in der glücklichen Lage, alles umsetzen zu können, was wir wollen“, schwärmte Rodalbens Stadtbürgermeister Claus Schäfer. Kämmerer Kurt Becker sah