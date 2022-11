Seit 30 Jahren gibt es den Hauensteiner Singkreis „Schola“. Bei vielen kirchlichen Anlässen bereichert der Chor Gottesdienste und Gemeindeleben.

Der Ausgangspunkt vor 30 Jahren war die damals noch übliche „Kindermette“ an Heilig Abend. Denn die von Anni Benz begründete und über viele Jahre gehaltene Tradition der besonders gestalteten Familiengottesdienste war, mangels Nachfolgerin, eingeschlafen, die Kindersinggruppe, die zur Christmette immer aufs halbe Hundert anwuchs, existierte nicht mehr. Das ließ Jutta Seibel nicht ruhen. Mit wenig mehr als einer Handvoll Mädchen begann im Herbst 1992 die Geschichte der „Schola“, wie sich der neu entstehende Chor nennen sollte.

Nun klang das, was die Mädchen, damals alle gerade wenig älter als zehn Jahre, über die Lippen brachten, in der großen Christkönigskirche recht dünn. Die Idee, die die Sache erst so recht ins Laufen brachte: Jutta Seibel wagte den Sprung über die Generationen, lud die Mütter ihrer kleinen Sängerinnen, lud Freundinnen zum Mitmachen ein. Und siehe da, die Stimmen der Erwachsenen trugen die Stimmchen der Jungen, gaben Sicherheit und mehr Selbstvertrauen. Plötzlich klang das, was der Chor sang, richtig gut und gab den Gottesdiensten, die die „Schola“ nun zu vielen kirchlichen Anlässen mitgestaltete, eine neue Art von Lebendigkeit.

Immer mehr Instrumente kommen hinzu

Dazu trugen auch die Instrumentalisten bei: Begleitete am Anfang zunächst nur Norbert Memmer mit der Gitarre den Chor, so gesellte sich nach und nach eine kleine Combo mit Keyboard, Gitarren und Mundharmonika, manchmal auch mit Flöte, hinzu. Und zu besonderen Anlässen – Konzerten etwa - stoßen auch Gastmusiker mit Saxofon, Trompete oder Cajon dazu. Derzeit spielt Edith Seibel das Keyboard und bei Bedarf auch die große Kirchenorgel, Norbert Memmer, der Mann der ersten Stunde, und Berthold Braun sind mit der Gitarre dabei, Stephanie Baron mit der Querflöte. Mittlerweile zählen knapp zwei Dutzend Sängerinnen und Sänger zur Schola, die sich vierzehntägig zur Probe im Pfarrheim trifft.

Geistliche Lieder, aber auch Popsongs

Die „Schola“ deckt ein breites musikalisches Spektrum ab: Es zählen alt bekannte und neuere geistliche Lieder – auch Melodien aus Taizé –zum Repertoire, wobei man zuletzt immer mehr vierstimmige Sätze ins Programm aufgenommen hat, man singt auch Lieder wie Klaus Hofmanns „Jedes Kind braucht einen Engel“, das gerne bei Tauffeiern erklingt, oder „Herr, gib Ohren, dich zu verstehen“, dessen Melodie auf Joan Baez’„Here’s to you“ basiert. Auch rhythmisch betonte Lieder und Gospels sind dabei. Und wenn man außerhalb der Kirche unterwegs ist, dann interpretiert man gerne auch Popsongs und zuweilen auch Ohrwürmer aus der Welt des Schlagers. Rund 150 Titel umfasst das Repertoire. Vor einigen Jahren hat man ein gutes Dutzend ausgewählt und die CD „Gut, dass wir einander haben“ produziert, die einen Querschnitt dessen enthält, was der Chor zu bieten hatte.

Das Jubiläum feierte der Chor im kleinen Kreis. Pfarrer Ulrich Nothhof hatte während des jüngst stattgefundenen Firmgottesdienstes für 19 Firmlinge – auch diese Feier gestaltete der Chor mit – dem Chor für die vielen Beiträge zu den Gottesdiensten im Kirchenjahr gedankt. Bei einem Beisammensein im Pfarrheim wurde viel gesungen. Und bei einer Art Brainstorming und mit Fotos wurden die vielen Höhepunkte erinnert, die als Wegmarken die 30-jährige Scholageschichte begleiten: die musikalische Gestaltung von Hochzeiten und Taufen etwa oder zahllose Auftritte in vielen Kirchen der Pfalz, Ausflüge und Chorwochenenden in der Schweiz und in viele Regionen Deutschlands und zahlreiche immer bestens besuchte Konzerte, die zumeist als Benefizkonzerte, beispielsweise für die „Aktion Afrika“, über die Bühne gingen.