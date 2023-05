Ein Mikroabenteuer erlebten Landrätin Susanne Ganster, Thaleischweiler-Wallhalbens Verbandsbürgermeister Patrick Sema sowie die Tourismus-Mitarbeiter von Kreis und Verbandsgemeinde: eine Führung durch die Anlagen von Tierart in Maßweiler. Mikroabenteuer, das sind kleine Auszeiten vom Alltag. Sieben davon werden im neuen Südwestpfalz-Magazin beschrieben.

5532 Infopakete zum Thema Urlaub in der Südwestpfalz wurden von Januar bis Mitte Mai diesen Jahres bei der Südwestpfalz-Touristik bereits bestellt. Ab sofort kann auch das neue Südwestpfalz-Magazin bestellt werden, das der Landkreis alle drei Jahre neu herausgibt. Nach wie vor, sagte CDU-Landrätin Susanne Ganster, sei es wichtig die Print-Produkte zu erstellen und zu verteilen. Die Nachfrage ist da. „Wir haben natürlich auch alles digital“, unterstrich die Landrätin. Viele Anfragen kommen über das Internet, „aber obwohl die Menschen dort auch schon alles digital abrufen können, wollen sie es trotzdem in der Hand halten“, sagte die Landrätin. Was das Südwestpfalz-Magazin betrifft, sei wichtig, „dass es nach wie vor ein hochwertiges Magazin ist“, unterstrich Ganster. Bei Messen gehe es weg wie warme Semmeln, sei in der Hotellerie, Gastronomie, wo es zum Beispiel ausgelegt wird, sehr gut nachgefragt von den Gästen.

Das Südwestpfalz-Magazin erscheint in einer Auflage von 50.000 Stück, hat 76 Seiten und verknüpft Print mit digitaler Welt. Über QR-Codes im Heft können zum Beispiel Buchungen online vorgenommen werden. Über 100 Tipps für einen tollen Urlaub in der Südwestpfalz beinhalte die Neuauflage, sagte Markus Appelmann von der Agentur Inmedia, mit der der Kreis bei dem Magazin zusammenarbeitet. Dabei wird auf Bewährtes gesetzt, etwa Fotostrecken, die die Schönheit der Region zeigen. Wandern in der Region ist ein Thema, die angesprochenen sieben Mikroabenteuer sind enthalten und es gibt Tipps für barrierefreie touristische Angebote, die alle auf Herz und Nieren getestet wurden.

Erweiterte Ausstellung bei Tierart

Es geht um Radfahren, Burgen, blühende Rosen, Schuhe und vieles mehr. Ideen für weitere Magazine gebe es noch reichlich, sagte die Landrätin. Unter „Stress aus, Urlaub an“ werden im Magazin die Wellnessangebote beschrieben. Es taugt aber auch als Überschrift für Urlaubserlebnisse und kleine Auszeiten in der Südwestpfalz.

Tierart in Maßweiler, der größten Wildtierstation Deutschlands, ist ein Kapitel gewidmet. Unter anderem der Bunkerausstellung bei Tierart, die das Leiden der Tiere in Kriegszeiten aufarbeitet, und die demnächst erweitert wird um eine aktuelle Ausstellung, die sich mit der dramatischen Lage der Tiere im Ukraine-Krieg beschäftigt. „Schneller, als wir eigentlich geplant haben, wird diese Ausstellung kommen. Leider“, sagte Betriebsleiter Florian Eiserlo mit Blick auf den aktuellen Krieg in Europa.

70 Kinderausflugsziele

Auch die Broschüre Kindererlebnis, die auf 84 Seiten in sieben Kategorien über 70 Kinderausflugsziele in der Südwestpfalz (mit Pirmasens und Zweibrücken) beschreibt, dabei auch in die angrenzenden Regionen schaut, wurde neu aufgelegt und um Angebote wie den Alpakahof in Fischbach, den Wasserspielplatz in Waldfischbach-Burgalben, die Abenteuer mit Waldwusel oder Planwagenfahrten in Großsteinhausen ergänzt. „Wir haben viel Neues in der Ausgabe“, freut sich die Landrätin darüber, dass das Angebot für Kinder und Familien ständig wächst. Manches ermöglicht durch die Leader-Förderung in der LAG Pfälzerwald.

Beide Broschüren sollen dazu beitragen Lust auf Urlaub in der Südwestpfalz zu machen, aber auch den Menschen in der Region die Schönheiten und vielfältigen Angebote vor Ort nahebringen. Urlaub in der Südwestpfalz ist wieder gefragt. 2022 gab es 203.787 Gästeankünfte, damit wurde das Vor-Corona-Niveau von 2019 (219.095) fast wieder erreicht. Die Zahl der Übernachtungen stieg sogar auf 573.916 (2019: 535.880). In diesem Jahr wurden in den ersten beiden Monaten bereits 8992 Gästeankünfte verzeichnet, 47 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2022. 21.903 Übernachtungen wurden im Januar und Februar gezählt.

Info

Das neue Südwestpfalz-Magazin und die Neuauflage der Broschüre Kindererlebnis sind erhältlich bei der Südwestpfalz-Touristik, hier gibt es die Inhalte auch online. Die Broschüren liegen aus bei den Tourist-Informationen und Fremdenverkehrsbüros der Verbandsgemeinden sowie der Städte Pirmasens und Zweibrücken.