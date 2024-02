Reifenberg hätte ein Solarpark gut gestanden − nicht nur dem Dorf, sondern auch hinsichtlich einer grünen Zukunft.

Mehr als 1300 Haushalte könnte ein Solarpark am Pfarrhöfchen im Jahr mit Strom versorgen. Strom, der weder in Atomreaktoren noch in dreckigen Braunkohlekraftwerken erzeugt werden muss. Das wäre wieder ein Schritt in Richtung Klimaneutralität gewesen. Daraus wurde nichts, weil der Mehrheit der Reifenberger Ratsmitglieder die Aussicht vom Balkon wichtiger ist, als dass etwas für den Klimaschutz und somit für die nachfolgenden Generationen getan wird.

In die Zukunft denken sieht anders aus. Während die Argumente gegen den Solarpark auf persönlichem Interesse beruhen, lassen sich die Pro-Argumente mit Zahlen untermauern. Die möglichen Einnahmen von mehr als 40.000 Euro hätten dem Dorf sehr gut gestanden, die Haushaltslage ist schließlich angespannt. Solarstrom ist zudem auf die Kilowattstunde gerechnet etwa halb so teuer wie Strom aus Kohlekraftwerken. Das liegt an der CO 2 -Steuer, die auf Erzeugnisse aus den Meilern fällig wird. Das heißt, je mehr Strom über Solarkraftwerke − und auch Windräder − erzeugt wird, desto billiger wird die Energie.

Klar ist, dass der Grundsatzbeschluss gegen den Solarpark nur eine Momentaufnahme ist. Sollten von Bund und Land neue Auflagen kommen, könnte das Dorf zum Bau gezwungen werden. Ob dann noch die gleichen finanziellen Vorzüge seitens der Betreiber der Gemeinde angeboten werden, ist offen. Falls nicht, hat sich der Rat verzockt.