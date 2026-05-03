Die Ruppertshalle muss saniert werden. Rund 80 Bürger haben sich bei einer Einwohnerversammlung in der Halle über das Vorhaben informieren können.

Vor allem die finanziellen Auswirkungen auf die Bürger standen dabei im Fokus. Ein nicht zu übersehendes Loch in der Hallendecke, verursacht durch einen Wasserschaden, ist nur ein Hinweis darauf, dass Handlungsbedarf besteht.

Einen Überblick über den Ablauf der geplanten Sanierung gaben Michael Becker, der als Beigeordneter die Amtsgeschäfte des Mitte April zurückgetretenen Herbert Heid übernommen hat, und Nina Schäfer vom Darmstädter Planungsbüro „GGP“. Geplant sind unter anderem eine energetische Sanierung mit einer Luft-Wärmepumpe als Heizung, eine Lüftungsanlage inklusive Wärmerückgewinnung sowie eine Photovoltaikanlage auf dem Hallendach. Außerdem soll eine Außendämmung angebracht werden. Ein Bürger sprach sich dafür aus, auf die Außendämmung aus Kostengründung zu verzichten und stattdessen die Halle innen zu dämmen. Auch über Brandschutzmaßnahmen und die neuen sanitären Einrichtungen informierte Becker. Der Plan in Kurzfassung: Innen soll alles neu gemacht werden, der Außenbereich soll bleiben, wie er ist. Lediglich ein barrierefreier Parkplatz wird noch ausgewiesen. Die Planerin erklärte hierzu, dass die derzeit vorhandene Glasfront zur Lemberger Straße hin zur Hälfte wegfalle.

Mit Eigenleistung rund 200.000 Euro sparen

Wenn es am 8. Mai losgeht, ist zunächst Eigenleistung gefragt. Das Ausräumen beginnt. „Wir machen das in Eigenregie“, sagte Becker. Wer mithelfen möchte, sei gerngesehen. Der Bauantrag soll noch in diesem Jahr gestellt werden. Der Baubeginn ist für 2027 vorgesehen. Durch Eigenleistung des Gemeinderates und Helfern könnten bis zu 200.000 Euro eingespart werden, erläuterte Becker. Die voraussichtlichen Gesamtkosten betragen rund vier Millionen Euro. Es werden Fördermittel des Bundes in Höhe von rund 1,87 Millionen erwartet. Der Eigenanteil der Gemeinde beträgt voraussichtlich rund 2,1 Millionen Euro.

Die finanziellen Gesichtspunkte stellte Kämmerer Daniel Goedel vor. „Wir versuchen, noch weitere Fördermittel zu bekommen, bei einigen sind wir allerdings schon herausgeflogen“, merkte Becker an. Zur Finanzierung des Projekts werde die Ortsgemeinde einen Kredit in Höhe von 2,1 Millionen Euro aufnehmen – mit einer Laufzeit von 30 Jahren. Klar wurde auch, dass an einer für viele Einwohner wichtigen Stellschraube gedreht wird: Die Grundsteuer wird erhöht. Das heißt: Die Grundstückseigentümer müssen tiefer in die Tasche greifen. Einige Bürger fragten, ob die finanzielle Belastung nicht geringer gehalten werden könnte durch das Akquirieren von Spenden. Als Beispiel wurden Banken genannt, die man anfragen könne, oder Privatinvestoren, die sich an den Kosten beteiligen.

Bis 2029 muss alles fertig sein

Die Sanierung muss bis 2029 abgeschlossen sein, stellte Becker klar. Geplant ist die Beendigung bereits 2028. Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land, Klaus Weber, hob die Bedeutung einer Freizeithalle für Gemeinden wie Ruppertsweiler als Ort der sportlichen und der geselligen Zusammenkunft besonders hervor. Er sprach davon, dass die Halle in den vergangenen Jahrzehnten ein Aushängeschild der Gemeinde gewesen sei und dies auch künftig bleiben solle.