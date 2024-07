Beete voller Stauden, ein buntes Blütenmeer und dazwischen gern die ein oder andere Wildpflanze: genau so sollte der Garten aussehen, den Redakteurin Julia Luttenberger anlegen wollte.

Ich finde englische Cottage-Gärten, die an Bauerngärten von früher erinnern, einfach bezaubernd. Dicht gefüllte Beete, in denen Blumen und Sträucher harmonisch in unterschiedlichen Höhen