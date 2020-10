Grumbieresupp (für vier Personen)

Zutaten

- 3 mittelgroße Kartoffeln

- 1 Zwiebel

- 1 kleine Knolle Sellerie

- 2 Karotten

- 1 Stange Lauch

- 50 Gramm Butter

- 500 Milliliter Gemüsebrühe

- 1 Becher süße Sahne

- Pfeffer, Salz, Majoran, Muskat

Zubereitung

Die Zwiebel hacken und in einem Topf in Butter anrösten. Die Kartoffeln und das Gemüse werden gewaschen, geputzt und geschnitten. Alles in den Topf geben und leicht mitdünsten. Dann mit der Gemüsebrühe aufgießen. Das Ganze wird etwa eine halbe Stunde gekocht und dann mit einem Pürierstab gemixt. Nun fügt man die Sahne hinzu, salzt und pfeffert die Suppe und schmeckt sie mit Muskat und Majoran ab. Nach Belieben mit gerösteten Brotwürfeln verfeinern.

Appelrädle (für vier Personen)

Zutaten

- 2-3 Eier

- 1 Päckchen Vanillezucker

- 150 Gramm Zucker

- 1 Prise Salz

- 1 TL Backpulver

- 250 Gramm Mehl

- 1 Tasse Milch

- 3-4 Äpfel (Jona Gold oder ein anderer Backapfel)

Zubereitung

Eier, Vanillezucker, Zucker und Salz cremig rühren. Backpulver und Mehl mischen, sieben und zusammen mit der Milch unterheben.

Rezepte: Gabi Pertsch

Die Äpfel schälen, Kern ausstechen und in Scheiben schneiden (etwa einen halben Zentimeter dick). Die Appelrädle werden in einer beschichteten Pfanne in Öl bei mittlerer Hitze ausgebacken. Anschließend mit Zimt und Zucker bestreuen.