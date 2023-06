Die Post in Waldfischbach-Burgalben zieht um. Ab 1. August ist die Filiale im ID-Markt in der Hauptstraße in Waldfischbach-Burgalben zu finden.

Öffnen wird die Post montags bis samstags von 14 bis 18 Uhr. Am Samstag wird der Postschalter in dem Drogeriemarkt, den die zur Heinrich-Kimmle-Stiftung gehörende Pirminius Werk gGmbH betreibt, von 10 bis 13 Uhr geöffnet sein.

Das Pirminius-Werk betreibt unter anderem auch den Cap-Markt in Thaleischweiler-Fröschen, das Cap-Mobil und bietet Menschen mit Handicap sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze. Das Geschäft, in dem die Post künftig zu finden sein wird, erfüllt die Anforderungen, die von Postseite gestellt werden, wie Parkmöglichkeiten und Barrierefreiheit. Zudem ist es zentral gelegen.

Bis Ende Juli noch im Bahnhof

Aktuell und noch bis 31. Juli – dann endet der Vertrag – ist die Post in ehemaligen Bahnhofsschalterhalle zu finden. Aktueller Partner der Post ist die GHG Pfalzblick im ASB GmbH, die direkt angrenzend an die Post im früheren Bahnhofsgebäude auch ein Café betreibt. Über den Wechsel, der nahtlos erfolgen soll, hat die Post die Gemeinde informiert.