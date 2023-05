Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Corona-Pandemie werden Talente in Tiefschlaf geschickt, aber auch neu belebt. So wie bei dem Hauensteiner Nikolaus Eckstein, der durch die Kurzarbeit die Malerei wieder entdeckt hat nach einer 30-jährigen Mal-Mause. Jetzt fehlt dem 50-Jährigen nur noch eine Ausstellungsmöglichkeit.

Die freie Zeit nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie hat Eckstein genutzt. Der aus der Sowjetunion stammende Mann war dort als Bauingenieur tätig und studierte nach der Umsiedlung in Trier Grafik-Design.