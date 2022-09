Am Samstag feierten Dahn und die französische Gemeinde Wasselonne ihre 50-jährige Partnerschaft. Nach einem halben Jahrhundert der Freundschaft kündigt sich die nächste Generation an, auf deren Schultern der Fortbestand ruht.

„Ein Bier, bitte.“ Ein Satz, den die französischen Jugendlichen beherrschen, die am Samstag zur Jumelage im Dahner Kurpark anreisten. Ansonsten ist es eher schwierig mit der deutschen Sprache: „Die Sprachbarriere ist sehr groß. Es ist schwer, sich zu verständigen“, berichtete Alice. Die 23-Jährige spielt Trompete im Orchester „Muzike“ der Stadt Wasselonne, das bei der Feier aufgetreten war. Alice war, wie viele andere junge Franzosen, zum ersten Mal in Dahn. Von dem Fest hatte sie einen positiven Eindruck. Sean, Saxofonist bei „Muzike“, stimmte ihr zu. „Wir wurden sehr herzlich empfangen“, erzählte der Musikstudent.

Dass auch eine Big Band von deutscher Seite – die Rock-Big-Band des Otfried-von-Weißenburg-Gymnasiums (OWG) in Dahn – spielen würde, war den französischen Jugendlichen nicht bekannt. Das wäre nämlich eine gute Gelegenheit für ein gemeinsames Konzert gewesen, meinten die Musiker. „Aber es ist klasse, dass die Kinder und Jugendlichen Zugang zur Musik haben. Ich hätte mich über so eine Chance zu meiner Schulzeit sehr gefreut und die Lieder sind echt toll“, lobte Alice die Band.

Hemmschwelle höher als früher

Myriam, die bereits zum dritten Mal in Dahn war und mitmusizierte, zeigte sich leicht enttäuscht. „Wir kommen hierher, spielen, es wird geklatscht und dann gehen wir wieder“, fasste sie den Tag in ihren Augen zusammen. Ihr fehlte der direkte Austausch mit deutschen Jugendlichen. „Das hätte ein bisschen besser organisiert werden können. So etwas darf man nicht zu spontan machen“, kritisierte Myriam. Die 23-Jährige schätzt die Bereitschaft, einfach Leute anzusprechen, bei ihrer Generation deutlich geringer ein, als es bei den Gründungsmitgliedern der Partnerschaft der Fall war. Die Hemmschwelle liege zu hoch und es spiele sich mittlerweile viel in den sozialen Medien ab. Man sei es gar nicht mehr gewohnt, direkt auf jemanden zuzugehen. „Vielleicht hätte man Austauschpartner zuordnen oder mehr Spiele anbieten sollen, bei denen man nicht unbedingt auf die Sprache angewiesen ist“, schlug Sean vor, um mit anderen in Berührung zu kommen.

In einem waren sich alle einig: Die beiden Musikgruppen der Partnerstädte sollen gemeinsam spielen. Und dieser Wunsch dürfte bald in Erfüllung gehen, denn Holger Ryseck, Leiter der OWG-Rock-Big-Band, hat bereits eine Anfrage vom Dirigenten Claude Herrmann von „Muzike“ erhalten. „Wir wurden für nächstes Jahr im Juni nach Wasselonne eingeladen, um dort zu spielen“, teilte Ryseck mit. „Muzike“ würde dann auch der Rock-Big-Band mit Bläsern aushelfen – da sei man aktuell etwas spärlich besetzt. Lotta Guth, Frontsängerin in der Rock-Big-Band, fände ein gemeinsames Konzert ein schönes Erlebnis. Die 15-jährige Schülerin lernt Französisch in der Schule und sieht in einem Austausch auch die Gelegenheit, Sprachkenntnisse zu verbessern. In der sechsten Klasse habe es einen Austausch mit einer Schulklasse aus Wasselonne gegeben und sie habe auch noch immer Kontakt zu ihrer Austauschpartnerin. Die Treffen müssten jedoch regelmäßiger stattfinden. „Das ist wichtig, wenn man an vergangene Konflikte denkt. Das schweißt zusammen. Durch einen Austausch kann man echte Verbindungen schaffen und ich bin davon überzeugt, dass die auch halten können“, betonte sie am Samstag.

„Kontaktbörse“ für die Vereine

Erwin Hoffmann, der Partnerschaftsbeauftragte der Stadt Dahn, zeigte sich zufrieden mit der Veranstaltung. Ihn habe vor allem begeistert, dass so viele junge Leute da waren. Der Austausch solle zukünftig vermehrt über die Vereine ablaufen. „Die Jumelage war eher als ’Kontaktbörse’ für die Vereine untereinander gedacht. Denn Kontakte entstehen an der Basis“, erklärte Hoffmann. Ihm sei auch bekannt, dass dies bereits geschehen sei. Auf deutscher Seite hätten sich 15 Vereine an Ständen vorgestellt, so Hoffmann. Französische Stände waren nicht vorgesehen.

Der 86-Jährige Marcel Stengel, eines der französischen Gründungsmitglieder der Partnerschaft, resümierte: „Ich hoffe, dass die Partnerschaft weiter besteht und sie soll auch weiter bestehen. Aber wir wissen natürlich nicht, was die Jungen vorhaben.“