Die Erschließung des erweiterten Mauschbacher Baugebiets „Plomb Felsacker“ hinkt laut Bürgermeister Bernhard Krippleben dem Plan 18 Monate hinterher. Erste Häuslebauer sind schon abgesprungen und haben nun in anderen Dörfern gebaut.

Das große Problem der neun neuen Bauplätze sei das Oberflächenwasser, das von den oberhalb liegenden Äckern abfließt. Frühere Pläne sahen unterhalb des Baugebiets ein Rückhaltebecken vor; das Oberflächenwasser sollte dorthin geleitet werden. Doch dies wurde verworfen, weil das zunächst geplante Becken zu klein geworden wäre. Am Donnerstagabend, 7. April, 19 Uhr, diskutiert der Gemeinderat im Dorfgemeinschaftshaus nun über ein größeres Becken in Richtung Grillhütte.

Spätestens seit der Ahrtal-Katastrophe, so Krippleben, wollen die Bauherren beim Hochwasser- und Starkregenschutz auf der sicheren Seite sein. Der Bürgermeister hofft, dass die neun Bauplätze im Juni erschlossen werden können. Der Straßenbau werde vier bis acht Wochen dauern. Dann könnten ab August die ersten Häuser errichtet werden, wenn nicht wieder etwas dazwischenkommt. Wegen der Verzögerungen seien einige Bau-Interessenten inzwischen abgesprungen und hätten woanders gebaut. Daher seien einige der Bauplätze noch - oder wieder - frei.

Seitenstraßen werden ausgebaut

Zudem geht es im Rat am Donnerstagabend um den geplanten Ausbau der Althornbacher Straße. Die ist laut Krippleben die längste Seitenstraße in der Gemeinde - und wenn es stark regnet, ein reißender Wasserstrom. Denn auch die Althornbacher Straße hat ein Problem mit der Entwässerung: Die Verrohrung fehlt. Dieser Zustand soll sich beim Straßenausbau ändern. Geplant ist, dass zwischen 2024 und 2030 sämtliche Seitenstraßen in Mauschbach ausgebaut werden - angefangen mit der Althornbacher Straße. Bis dahin sollen auch in Mauschbach Wiederkehrende Beiträge eingeführt werden. Wie lange der Ausbau der Althornbacher Straße dauert und was er kostet, weiß Bernhard Krippleben nicht. Vorgesehen sei, dass die Straße in zwei Etappen ausgebaut wird.