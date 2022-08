Die neue Leiterin des Forstamtes Wasgau ist in Pirmasens geboren. Abitur hat sie am Kant-Gymnasium gemacht, danach in Südfrankreich in einem Naturschutzprojekt gearbeitet. Französisch könne sie ganz gut, meint sie – ein Pluspunkt in Grenznähe. In Freiburg hat sie Forstwirtschaft studiert und wurde 2002 eingestellt in der Zentralen Forstverwaltung in Neustadt/Weinstraße. 2006 wechselte sie als stellvertretende Leiterin ans Forstamt Freiburg, kam 2008 in gleicher Position ins Forstamt Kaiserslautern und übernahm 2017 die Leitung des Amtes Landau. In Dahn folgt sie auf Amtsleiter Ralf Neuheisel, der Ende April 2022 in den Ruhestand ging. Seine Verabschiedung und ihre offizielle Einführung sind coronabedingt ausgefallen. Das Dahner Amt kennt sie bereits aus halbjähriger Vertretungszeit 2010. Ulrike Abel (50) hat einen Sohn und wohnt in Annweiler.