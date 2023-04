Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Viele Bauwillige finden in Rodalben keinen Bauplatz. Der Stadtrat befasste sich am Dienstag mit dieser Problematik und zog dabei die Erschließung eines Neubaugebiets im Gemerstal in Betracht. Er möchte Bauvorhaben durch Zusammenlegen kleinerer Grundstücksflächen zu einem Bauplatz oder die Nutzungsänderung von Arealen ermöglichen.

Für die CDU-Fraktion regte Florian Christ an, die Genehmigung für das Gemerstal als Neubaugebiet prüfen zu lassen. Er fand dafür eine Mehrheit von 16 Ja- bei drei Nein-Stimmen