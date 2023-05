Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Die Stimmung der Gastgeber in der Urlaubsregion ist zum überwiegenden Teil optimistisch“, kann Sonja Spieß, die Leiterin des Tourist-Info-Zentrums Pfälzerwald in der Hauensteiner Schuhmeile, nach einer Umfrage unter den Leistungsträgern in Hotellerie und Gastronomie erfreut feststellen: Einige Häuser meldeten gar „ausgebucht“.

Sonja Spieß verweist zwar auf die Meinung von Tourismus-Experten, wonach die durch Corona ausgelöste Delle wohl frühestens zu Ostern 2021 einigermaßen ausgebeult