Nicht nur den Kindern, sondern auch vielen Erwachsenen haben sie am Dienstagabend mit ihrem Laternenritt durch Bechhofen eine Freude gemacht: Britta Grötsch und ihre Helfer. Einige Bechhofer haben sich mit besonderen Ideen bedankt.

Eine Nebelwand hüllt am Dienstagabend die Sickinger Höhe in feuchte, kalte Luft. Nach den vergangenen, teilweise viel zu warmen Tagen deutet der Winter an, dass sein Kommen doch noch bevorstehen könnte. Irgendwann jedenfalls. Von Weitem hört man an diesem Abend auf manchen Bechhofer Straßen etwas, das klingt wie Glöckchen, die ein Kinderlied spielen. Schemenhaft kann man in der Ferne im Nebel Gestalten sehen. Beim Näherkommen erkennt man Doris Winter mit ihren Kindern Amelie-Sophie und Mathéo und das Mini-Pony Pepper, geschmückt mit einer Lichterkette. Mathéo ist der Sankt Martin. Die Mutter begleitet ihre Kinder.

Britta Grötsch hatte die Idee, den Bechhofern diesen Laternenritt anzubieten: Drei St. Martins reiten getrennt voneinander durchs Dorf. Die Veranstaltung wurde zunächst erlaubt, dann untersagt, weil alle Martinsritte im Landkreis Südwestpfalz abgesagt sind, und konnte dann doch stattfinden, weil sie gar nicht vom Ordnungsamt genehmigt werden muss.

Trotzdem galt es, die Coronaregeln einzuhalten. Wenn die Bechhofer ihrem Sankt Martin zuwinken wollten, dann am besten vom Fenster aus. Oder vom Gehweg – dann durften aber höchstens zehn Personen aus zwei Haushalten zusammenstehen.

„Ich habe heute Morgen schon die Rückmeldung bekommen, dass das Ordnungsamt sehr zufrieden war. Es gab nichts zu beanstanden“, berichtete Britta Grötsch, die in Bechhofen therapeutisches Reiten anbietet, am Tag danach im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Und sie ergänzt: „Es war alles super. Jeder hat sich an die Vorschriften gehalten. Wir hatten selbst verschiedene Highlights. Ein- oder zweimal wurden gemalte Bilder hochgehalten. Die hat man extra beleuchtet, damit wir sie sehen konnten. Irgendwo hat ein Dudelsackspieler uns ein Martinslied gespielt. Das war total schön. Wenn jemand draußen war, standen die Leute im Vorgarten. Einige waren auf dem Bürgersteig. Und mir sind zwei, drei Autos aufgefallen, die aus einem anderen Ort kamen, wo Leute drinsaßen, um uns ganz nah sehen zu können.“

Während Britta Grötsch auf ihrem Pferd Wilma ritt und ihre Tochter auf dem Pony Charlie, wurden die drei Sankt Martins vor allem einer Versuchung ausgesetzt. „Eine Familie war am Grillen“, erzählt Grötsch schmunzelnd. Sie hätten der Reiterin gerne eine Wurst gebracht. Aber der Grillmeister durfte ja nicht zum Pferd kommen.