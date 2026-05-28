Die Anfänge der Kita in Kleinsteinhausen sind nicht mehr in allen Details nachvollziehbar. Aber klar ist: Sie hat 50. Geburtstag. Zur Feier gibt’s ein buntes Programm.

Im Jahr 1976 ist mit dem Bau der Kita in Kleinsteinhausen begonnen worden – ein Jahr nach der Gründung des Kindergartenzweckverbandes der Ortsgemeinden Kleinsteinhausen, Großsteinhausen, Riedelberg und Walshausen. Noch im selben Jahr ging die Einrichtung mit zwei Gruppen und 25 Kindern an den Start. 1993 gehörte die Kita zu den ersten im Landkreis Südwestpfalz, die ein Mittagessen anboten. „Ganz zu Beginn war es ja so, dass die Kinder die Kita nur im letzten Jahr vor der Schule besuchten, später kamen die Dreijährigen“, erklärt Ortsbürgermeisterin Martina Wagner.

Das Außengelände wird umgebaut. Das Jahr der Arbeiten ist nicht bekannt. Foto: Kita/oho

Seit 2002 nimmt die Kita zudem Zweijährige auf. Mittlerweile betreut sie auch Krippenkinder. Seit 2008 dürfe die Kita sogar Winzlinge ab acht Wochen aufnehmen. „Das Jüngste war bislang vier Monate alt. Das Besondere bei uns ist, dass dank vorausschauender Personal- und Bedarfsplanung eigentlich jeder einen Platz bekommt, der einen braucht“, betont Wagner. Nach einer Umbauphase stünden seit Mai 2016 in drei Gruppen für mehr als 50 Kinder Betreuungsplätze für neun Stunden am Tag zur Verfügung. Im Jahr 2017 wurde die Einrichtung „Bewegungskita“ und lässt sich seither alle vier Jahre neu zertifizieren.

Auf Individualität der Kinder eingehen

Sicherlich hat sich seit den ersten Jahren viel verändert im Kleinsteinhauser Kindergarten. Das Credo der Leiterin Sylvia Ripperger ist, stets nach vorn zu schauen und mit der Zeit zu gehen. Seit nunmehr zwölf Jahren ist sie Teil des Teams, an dessen Spitze sie seit 2019 steht. Wichtig sei es, die Individualität der Jungen und Mädchen zu achten. „So wie jedes Kind seine eigene Form des Fußes hat, so hat auch jedes seinen eigenen Charakter und seine eigenen Talente“, heißt es im Leitbild der Einrichtung.

Die Kita in den 1990er-Jahren: Auf diesem Teil des Außengeländes vor der Bärengruppe steht heute ein Teil der Turnhalle. Foto: Kita/oho

Die aktuell neun Erzieher fördern die Kinder insbesondere durch naturnahe und lebensraumbezogene Aktivitäten. Es gibt ein Hochbeet, bei dem der Nachwuchs sogar das Wurzelwachstum bestaunen kann. Ausflüge zum Imker, zur Polizei oder zur Feuerwehr werden unternommen. Auch das Pressen von Apfelsaft wird möglich gemacht. Seit 2014, als Ripperger eine Stelle in der Einrichtung annahm, habe sich die Arbeit gewandelt, erzählt sie. „Die Anforderungen sind gestiegen, auch die Erwartungshaltung der Eltern.“ Man müsse viel dokumentieren. Positiv sei zu vermerken, dass mittlerweile auch zwei Männer das Team bereichern. „Das wird gut angenommen, die Kinder brauchen ebenso männliche Bezugspersonen“, sagt sie und ergänzt: „Auch die Teamdynamik wird positiv beeinflusst.“

Zeitkapsel mit Zukunftswünschen

Die pädagogischen Fachkräfte werden durch zwei Hauswirtschafter unterstützt. Jeden Tag wird laut Ripperger frisch, abwechslungsreich und zum Teil vegetarisch gekocht. „Aber Nudeln gehen immer“, sagt sie schmunzelnd. Die Kita sei ein fester Bestandteil des Dorflebens, „sie gehört einfach dazu“. Ob Martinsfest, Adventsfeiern, Dorfweihnacht, Seniorennachmittage: Die Einrichtung wirke überall in der Gemeinde mit – und auch die Einwohner seien immer gerne bereit, das Team der Kita zu unterstützen.

So sieht heute das Außengelände aus. Foto: Sarah Gable

Anlässlich des 50. Kita-Geburtstags sind Bilder angefertigt sowie Botschaften und Wünsche für die Zukunft formuliert worden. Die beschriebenen und bemalten Zettel werden in eine Zeitkapsel gesteckt und bei der Jubiläumsfeier der Kita am Samstag, 30. Mai, durch Landrätin Susanne Ganster (CDU) vergraben. Zudem erhält die Einrichtung an diesem Tag einen neuen Namen: Sie wird dann „Kita Zauberwald“ heißen. Darüber haben die Jungen und Mädchen selbst demokratisch abgestimmt.

Jubiläumsfeier

Die Festveranstaltung am Samstag, 30. Mai, beginnt um 10.30 Uhr und wird später auf den nahe gelegenen Sportplatz verlagert. Gestartet wird mit einem Tag der offenen Tür, es hängen Fotos von früher aus. Es gibt ein buntes Programm, unter anderem mit dem Auftritt eines Zauberers, mit Workshops und einer Modenschau mit selbst entworfenen Kleidern. Gegen 15.30 Uhr wird die Zeitkapsel vergraben. Für die Tombola bittet der Förderkreis noch um Sachspenden und Gutscheine.