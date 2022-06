Das Kienholzfest, das älteste und größte Fest im Dorf, findet über Pfingsten wieder statt. „Tradition wird bei uns groß geschrieben“, betont Münchweilers Bürgermeister Timo Bäuerle, um so mehr, als man nach zweijähriger Zwangspause endlich wieder feiern dürfe. Die am Freitag beginnende Dorfsause steht unter dem Motto „Bei uns kann man’s aushalten“.

Es wird wieder ein musikalisch geprägtes Dorffest, denn mit viel Livemusik über drei Tage werden die Besucher unterhalten. Auftakt mit Fassanstich ist am Freitag, 3. Juni, um 19 Uhr in der Dorfmitte am Denkmal. Es spielen die Kienholzmusikanten. Samstags greift ab 19 Uhr die Tanz-und Showband Three J’s, „bekannt für beste Unterhaltung mit Kultcharakter“, wie Bäuerle schmunzelnd bemerkt, zu ihren Instrumenten. Den Frühschoppen an Pfingstsonntag ab 11 Uhr gestalten wiederum die Kienholzmusikanten. Ab 12 Uhr wird an den Beköstigungsständen zum gemeinsamen Mittagessen eingeladen. Um 14 Uhr präsentiert sich die Jugendkapelle Münchweiler mit einem Platzkonzert am Denkmal. Danach unterhält nochmals die Band Three J’s die Kienholzfestgäste, sozusagen bis zum Festausklang. Wie heißt es locker von den Musikern: „Wir machen Musik fer die Fez.“

Es gibt einen kleinen Jahrmarkt an der Zufahrt zum Bürgerhaus, wo Autoscooter, Kinderkarussell, Süßwarenstand, Los- und Wurfstand und vieles mehr eine Flaniermeile bilden. Für Essen und Trinken ist ebenfalls gesorgt. So bietet der einheimische Metzger Johannes Groh wieder seine deftigen Hand- und Tellergerichte an, unter anderem baut Groh einen Hähnchengrill auf. Beim Kindergarten werden Flammkuchen gebacken, Cocktails gibt es beim Tennisclub. Das Bierrondell wird in der Dorfmitte aufgeschlagen, die übrigen Stände auf dem Gelände des Bürgerparks.

Ludwig Heim stellt Bilder aus

Die Tradition der Hobbykünstlerausstellung wird fortgeführt. So präsentiert der einheimische Freizeitmaler Ludwig Heim im Bürgerhaus seine vielfältigen Motive. Ludwig Heim ist jener Ur-Münchweiler, der sich mit seiner Uganda-Hilfe große Verdienste erworben hat und dort unter anderem mit einem aus Spenden finanzierten Kinderhospital Hilfe leistet.

Damit das 41. Kienholzfest gelingt, beteiligen sich die Fußballvereinigung Münchweiler mit zwei Ständen, die Junge Union, der Badminton-Verein, der Musikverein, der Tennisclub und der Förderverein des Kindergartens Max und Moritz. „Wir brauchen schönes, trockenes Wetter, dann wird unser Dorffest gelingen“, wünscht sich Bürgermeister Timo Bäuerle.

Straßensperren und Platzkontrollen

Wegen der Veranstaltung sind die Hauptstraße, die Hanauer Straße, die Prinzregentenstraße vom Luitpoldplatz bis zur Einmündung Bogenstraße sowie die Römerstraße vom Luitpoldplatz bis zur Einmündung Elisabethstraße von Donnerstag, 18 Uhr, bis Montag, 11 Uhr, für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Die innerörtliche Umleitung wird entsprechend ausgeschildert.

Die Verbandsgemeinde Rodalben hat als zuständige Ordnungsverwaltung das Mitführen und den Konsum alkoholischer Getränke im Umfeld des Kienholzfestes per Allgemeinverfügung verboten. Das Verbot bezieht sich auf die Bahnhofstraße, die Hauptstraße, die Römerstraße, die Kirchgasse, die Prinzregentenstraße, die Hanauer Straße, den Luitpoldplatz sowie den gesamten Bürgerpark. Verstöße werden mit einem Bußgeld in Höhe von 50 Euro geahndet.

Mit dem Verbot soll der übermäßige Alkoholgenuss meist jugendlicher Gäste, die ihre Getränke mitbringen und im Umfeld des Festes trinken, unterbunden werden. Auch 2022 sei ein gemeinsamer Einsatz von Ordnungsamt, Security, Jugendamt und Polizei geplant, im Rahmen dessen auch Kontrollen vorgenommen werden. teilte die Verwaltung mit.