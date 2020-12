Die katholische Kirche Bechhofen feiert einen sehr stillen Geburtstag. Das letzte Stück Hoffnung, St. Michael zum 90. Geburtstag wenigstens ein kleines Fest bereiten zu können, ist vor Wochen mit den aktuell geltenden Coronabeschränkungen geplatzt. Dabei hätte es die Kirche verdient, dass man sich an ihre bewegte Geschichte erinnert. Zum Beispiel an den sonntäglichen Fußmarsch nach Wiesbach. Bei Hitze. Auf Eis. Im Schnee.

Geplant war am Ende keine große Feier mehr. Aber wenigstens eine Messe mit Pfarrer Bernhard Selinger in der Kirche. „Unser Chorleiter Holger Stodtmeister wollte sie mit einigen Sängern und Chorleitern gestalten. Und anschließend sollte ein kleiner Empfang folgen“, erzählt Joseph Becker von den Planungen.

Seit rund 870 Jahren gibt es in Bechhofen katholisches Kirchenleben. Seinen Ursprung nimmt es im Kloster Hornbach, von wo der Heilige Pirminius die Kirchenregion prägt. Besuchen Bechhofer Gottesdienste, tun sie das ab 1686 in der Simultankirche von Wiesbach. Eine Festschrift zum 70. Geburtstag der Kirche berichtet darüber, dass Bechhofen ab 1698 zur Wiesbacher Pfarrei gehört. Das Leben der katholischen Christen in Bechhofen ist deshalb entbehrungsreich.

An Sonn- und Feiertagen machen sie sich auf den Weg hinauf nach Rosenkopf und danach wieder hinunter ins Wiesbacher Tal. Alleine das dauert, vor und nach den Gottesdiensten, jeweils eine Stunde. In der Chronik „Unsere Heimatkirche“ von Philipp Haußner aus dem Jahr 1953 steht hierzu: „Solange die Bevölkerung nur bäuerlich war, war das zwar ein schweres Opfer, aber es wurde erbracht.“ Ab 1802 erleichtert eine kleine Kapelle in Bechhofen die Sonntagspflicht. Gottesdienste finden da aber nur wenige Male statt. Zur Kirchweih und anderen Festen.

Mit Beginn der Industrialisierung wird der Besuch Wiesbacher Gottesdienste immer schwieriger. Weil die Männer, die erst morgens von der Nachtschicht nach Hause kommen, es nicht mehr rechtzeitig von Bechhofen zum Gottesdienst schaffen. Und den Älteren setzt der mühselige Gang nach Wiesbach zu. Manche werden krank und sterben.

Anwesenheitspflicht um 5 Uhr morgens

Auch aus anderen Gründen ist die Teilhabe an diesen Gottesdiensten aufopferungsreich. Während 1899 das Amt zu Fronleichnam wenigstens erst um halb neun am Morgen beginnt, findet die Jahresschlussandacht mit Predigt am 31. Dezember 1899 zum Beispiel bereits um 5 Uhr statt. Nicht selten werden diese Anlässe mit einer Anwesenheitspflicht verbunden.

Die Bischöfliche Behörde stellt Bechhofen deshalb einen pensionierten Geistlichen zur Seite, der in einer Wohnung untergebracht wird. Als dieser geht, übernimmt ein Homburger Kaplan die Gottesdienste im Ort, denn Bechhofen gehörte damals zur Bürgermeisterei Homburg. Erst im Februar 1901 wird das Dorf politisch selbstständig. Aber schon 1900 erhält Bechhofen seine eigene Seelsorgerstelle. Sie wird mit Adam Christmann besetzt.

Damals war es wichtig, Pfarrern ein gutes Zuhause zu bieten. Christmann erhält ein Pfarrhaus auf dem Hirtenhübel. Er will den Weg zur eigenen Bechhofer Kirche ebnen. Der Expositus und seine Nachfolger sammeln Geld. Am 29. Januar 1905 wird verfügt, dass bei jeder Heiligen Messe ein Vater Unser für den Kirchenbau zu beten ist. Jedes Mitglied der Pfarrei hat dazu sonntäglich ein Opfer in Höhe von wenigstens 5 Pfennigen zu leisten. Der Erste Weltkrieg, Arbeitslosigkeit und Inflation verhindern den Kirchenbau aber.

Plätze auf der Empore werden versteigert

Entscheidend für den Bau von St. Michael ist August Peter, der von 1926 bis 1933 in Bechhofen Seelsorger ist und beginnt, erneut Geld zu sammeln. Es beteiligen sich fast alle Bechhofer Familien. Bis ins Jahr 1943 hinein monatlich. Auf diese Weise kommen 9782,12 Reichsmark zusammen. Viele Möglichkeiten werden genutzt, um der Gemeinde Geld zu verschaffen. So werden nach Fertigstellung des Neubaus die Plätze auf der Empore und im Kirchenschiff versteigert.

Federführend ist Albert Boßlet, 1880 in Frankenthal geboren, ein anerkannter Kirchenbauer. Das Material kommt aus einem Sandsteinbruch aus der Nähe. Den Kirchengrundstein legt am 2. März 1930 Bischof Ludwig Sebastian. Er weiht die Kirche am 19. Oktober desselben Jahres. Nach nur sieben Monaten Bauzeit, unter Mitwirkung zahlreicher Geschäftsleute aus der Umgebung. Mit der Weihe gründete sich auch der Kirchenchor St. Cäcilia neu, der erstmals 1921 in Erscheinung getreten war.

Aus der alten Kirche bringt man das Gnadenbild der Mutter Gottes nach St. Michael. Es ist 1750 entstanden und stammt aus dem ehemaligen Homburger Franziskanerkloster. Das Gleiche gilt für die Statue des Heiligen Erzengels Michael und für die Gedenktafel der Gefallenen im Ersten. Weltkrieg. Ebenfalls 1930 und nur ein Jahr später stiftete der aus Bechhofen stammende Pfarrer Jakob Langenstein zwei Glocken für St. Michael. Eine dritte wird günstig erworben.

Als St. Michael entsteht, ist Kirchenbau mehr als nur die Gelegenheit, den Menschen im Dorf eine Heimat für die Gottesdienste zu geben. Damals herrscht große Arbeitslosigkeit. Die Diözese Speyer beginnt deshalb ein großes Kirchenbauprogramm. Viele dieser Kirchen entstehen in der Westpfalz.

1933 wird der Pfarrer von SA-Männern abgeholt

Bei allem, was August Peter für seine Gemeinde getan hat, kommt es bald zum Bruch zwischen Pfarrer und Bechhofen. Als entschiedener Gegner des aufkommenden Nationalsozialismus, muss er das Dorf 1933 verlassen. Laut Dorfchronik aus dem Jahr 1991 spielen sich damals dramatische Szenen ab: „Am 1. Mai 1933 wurde er nach einem Sturm aufs Pfarrhaus von 200 SA-Männern, zum Teil aus Bechhofen und Umgebung, abgeholt und in Schutzhaft genommen.“ Peter wird Pfarrer in Lautzkirchen.

Sein Nachfolger ist Friedrick Hauck. Er wird als frommer Beter und Erneuerer des religiösen Lebens beschrieben; der bis 1949 in Bechhofen bleibt. Auf Hauck folgt Wendelin Fischer. In seiner Amtszeit werden die Kriegsschäden repariert, eine Kirchenorgel und neue Zifferblätter für die Kirchturmuhr angeschafft.

Die Geburtsstunde des Musikvereins

Pfarrer Paul Müller beginnt seine Arbeit in der Gemeinde 1954. Im selben Jahr wird das Geläute elektrifiziert und 1959 das Pfarrheim St. Josef eingeweiht. Müllers zweite Liebe gilt der Musik und dem Gesang. Zu seiner Verabschiedung tritt 1962 erstmals die Neue Bechhofer Blasmusik ins Licht der Öffentlichkeit. Das ist die Geburtsstunde des heutigen Musikvereins St. Michael.

Über 30 Jahre führt Eugen Eberle ab 1962 die Pfarrgemeinde in die moderne Zeit. In den 70er Jahren wird das neue Pfarr- und Jugendzentrum eingeweiht. Allerdings deutet sich in den 90er Jahren ein Wandel der Bedeutung des katholischen Kirchenlebens in den Dörfern an. Bechhofen bleibt hiervon nicht verschont. Nur noch jedes fünfte Gemeindemitglied besucht Gottesdienste.

1999, Eberle ist mittlerweile 75 Jahre alt, übergibt er die Gemeinde an Johannes Pioth, der heute Dekan in Pirmasens ist. Immer mehr driften das öffentliche Leben und das der katholischen Kirche auseinander. Auch die Kirchen leiden unter einem ständig größer werdenden Freizeitangebot.

Die Weihnachtsbläser sind an Heiligabend unterwegs

Doch es gibt Bindeglieder zwischen der geistlichen katholischen Welt und dem öffentlichen Dorfleben, die untrennbar miteinander verbunden sind. Etwa das jährliche Kirchenfest, mit Konzerten des Musikvereins St. Michael. Der Musikverein etabliert auch das jährliche Weihnachtsblasen am Heiligen Abend. Erst in Bechhofen, später auch in den Nachbargemeinden.

So wird St. Michael immer ein bedeutender Teil von Bechhofen bleiben. Auch wenn mancher Bürger die Bedeutung der Kirche geringer einschätzt als damals, als die kirchliche Sonntagspflicht noch im wöchentlichen Fußmarsch nach Wiesbach gipfelte. Bei Hitze. Oder auf Eis und unter Schneefall.