Im Dahner Felsenland droht ein Ärztemangel. Wenn die Vorwürfe zutreffen, dann verweigert die KV die Erfüllung ihrer Aufgaben.

„Die KV RLP stellt die ambulante medizinische Versorgung in Rheinland-Pfalz sicher. Sie vertritt die Interessen ihrer Mitglieder, unterstützt diese in Angelegenheiten des Praxisalltags (...)“ So beschreibt die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz auf ihrer Homepage ihre Aufgaben. Wer den Hilferuf des Bundenthaler Arztes Stefan Mainberger gelesen hat, der hat den Eindruck, dass die KV dieser Aufgabe im Dahner Felsenland nicht nachkommt. Die Situation spitzt sich zu. Was gedenkt die KV gegen den Ärztemangel zu tun? Das wissen nicht nur die Ärzte im Dahner Felsenland nicht, das weiß offensichtlich auch die KV nicht. Drängende Fragen von Kommunalpolitikern nach Konzepten bleiben ohne Antwort.

Im Fall Mainberger geht es um eine Weiterbildungsförderung von 139.000 Euro, verteilt auf zwei Jahre, die dazu beitragen könnte, dass in diesem Fall eine Praxisnachfolge gefunden wird. Zur finanziellen Dimension: Die KV zahlt ihren drei Vorständen pro Jahr fast 778.000 Euro, das sind 1,55 Millionen Euro in zwei Jahren.

Patienten und Politik müssen jetzt Druck auf die KV ausüben, sonst bewegt sich nichts.