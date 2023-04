Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Lange Gesichter gab es in der Ortsgemeinderatssitzung am Donnerstag in Krähenberg, als Gerhard Müller von der Verbandsgemeindeverwaltung Thaleischweiler-Wallhalben mitteilte, wann die Leute dort bauen können: „Frühjahr 2023“, schätzt er. Eine große Rolle spielen die Geschwindigkeit der Umlegung und die Art der Erschließung.

„Wir haben mehrere echte Interessenten, die dort bauen möchten“, betonte Walter Arzt, erster Beigeordneter von Krähenberg. Er vertrat Bürgermeister