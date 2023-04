Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wer in Reifenberg durch den Bauert läuft, hört noch die Kühe muhen und sieht sie im Stall neben dem großen Sandsteinhaus. Aber jetzt steht ein Umzug bevor. Die 65 Milchkühe der Familie Becker ziehen aus dem alten Anbindestall in den neuen Boxenlaufstall außerhalb des Dorfes, ganz ans Ende der Bauertstraße. 140 Kühe sollen einmal in dem hellen und luftigen Stall mit Hilfe zweier Melkroboter gemolken werden.

Eine Kuh macht Muh, viele Kühe machen Mühe. Dieser alte Spruch beschreibt die Arbeit eines Milchbauern treffend. Auch wenn ihm in einem modernen Milchviehbetrieb durch