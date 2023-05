Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Zeit der Pandemie, in der Arbeitnehmer verstärkt Homeoffice-Angebote der Betriebe in Anspruch nehmen, hat die Nachfrage nach „Homewear“, also bequemer Freizeitkleidung, zugenommen. Abseits davon füllen Bürokleidung oder gar festliche Kleidung die Lager. Dies bestätigte auch unsere Umfrage beim Rodalber Einzelhandel.

„Ausgeh-Mode ist zurzeit überhaupt nicht gefragt“, weiß Christina Riesbeck, die in der Hauptstraße 157 „Tinas Laufsteg“ betreibt und Damenmode bis