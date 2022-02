Im Landkreis Südwestpfalz sind fast 84 Prozent der Menschen über vier Jahren vollständig geimpft. Damit liegt der Kreis über dem Landesdurchschnitt (76 Prozent).

Über die Anzahl der Geimpften im Kreis, die weiter langsam aber stetig wächst, ist Landrätin Susanne Ganster froh. Der Anstieg geht aus dem aktuellen Impfquoten-Monitoring des Landes Rheinland-Pfalz hervor. Demnach sind in der Südwestpfalz jetzt 83,54 Prozent der Menschen über vier Jahren vollständig geimpft; 67,67 Prozent haben bereits ihre Booster-Impfung erhalten. In der Vorwoche lagen die Zahlen bei 83,4 und bei 66,78 Prozent der Ü4-Bevölkerung. „Klar ist: Den ganz großen Run beispielsweise auf die Impfstelle in der Messe, wie am Anfang gibt es zurzeit nicht mehr, trotzdem werden hier weiter im Tagesdurchschnitt etwa 100 Personen geimpft“, fasst Ganster zusammen.

Neben der Impfstelle werden auch für den März weitere Termine für den Landes-Impfbus geplant. „Impfwillige können derzeit ganz einfach und bequem vorhandene Möglichkeiten für das Impfen mit und ohne Termin in der Impfstelle, im Impfbus sowie bei den Impfaktionen in den Praxen der niedergelassenen Ärzte wahrnehmen. Sie richtet Ihre Bitte an alle Menschen insbesondere im Landkreis: „Lassen Sie sich impfen, gerade angesichts der hochansteckenden Omikron-Variante. Impfen hilft gegen schwere Krankheitsverläufe, das haben die zurückliegenden Wochen mehr als deutlich gezeigt. Und: Impfen ist sicher.“

Anmeldungen für die Impfstelle in der Pirmasenser Messe werden im Internet entgegengenommen. Die aktuellen Termine für den Landes-Impfbus können im Internet abgerufen werden. Informationen rund um Corona hat die das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung auf ihrer Homepage zusammengetragen.