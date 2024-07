Zum Schuljahresende schnuppern die Martinshöher Grundschüler Zirkusluft – mit allem, was dazugehört. So mündet die vom Mitmachzirkus Blubber gestaltete Projektwoche in eine abschließende Vorstellung am Freitag, 12. Juli, um 15 Uhr am Sportplatz. Für manche Kinder geht’s dann hoch hinaus.

Andreas Rapp, Schulleiter der Ganztagsgrundschule Bruchmühlbach-Martinshöhe, macht keinen Hehl daraus: Skeptisch sei er zunächst gewesen – schließlich