Im dritten Jahr der Pandemie will man auch in der Sickingerhöhgemeinde endlich wieder einmal feiern. Bei der Sitzung des Vereinsringes haben einige Herschberger Vereine dafür bereits Termine bekanntgegeben – natürlich in der Hoffnung auf eine günstige Entwicklung bezüglich des Coronavirus.

Am Samstag, 21. Mai, ab 14 Uhr steht bei den Herschberger Narren ein fröhliches Vereins- und Familienfest rund um die Bürgerhalle auf dem Terminplan. Dabei werden alle Tanzgruppen des Vereins Gelegenheit haben, endlich ihren Probenfleiß unter Beweis zu stellen und das Ergebnis auch ihren Eltern und Großeltern vorzuführen. Zur Sommerzeit sind fastnächtliche Uniformen natürlich tabu, deshalb werden auch die Gardetänze in sportlichen Outfits präsentiert.

Am 10. Juli steht der „Tag des Liedes“ beim Herschberger Frauenchor auf dem Programm. Schon zweimal mussten die Sängerinnen ihr Lieblingsprojekt pandemiebedingt ausfallen lassen. Sie haben jedoch in dieser Zeit trotzdem jede – oftmals auch unbequeme – Möglichkeit zum Proben genutzt, teilweise sogar im Freien. Sie sind deshalb auch für Auftritte gerüstet und werden dies beim „Tag des Liedes“ ab 11 Uhr unter Beweis stellen. Mit dabei ist erstmals die Kreismusikschule, deren Schüler-Ensembles sich in Herschberg vorstellen werden. Mittagessen für die Gäste sowie Kaffee und Kuchen werden ebenfalls angeboten.

Im Oktober wieder Dorffest

Das Herschberger Dorffest – seit einigen Jahren als „Landmarkt“ im zweijährigen Turnus gefeiert – musste beim letzten Termin 2020 ebenfalls ausfallen. Dieses Fest soll nun am Sonntag, 9. Oktober, wieder die Herschberger Straßen beleben, wie Ortsbürgermeister Andreas Schneider erfreut ankündigt. Festmeile ist auch diesmal die Thaleischweiler Straße ab Hauptstraße auf ganzer Länge sowie Teile der Schul- und Bergstraße. „Die Musik ist schon bestellt“, betont Schneider und freut sich über bereits erfolgte Zusagen von Marktbeschickern. Gerade die Vielfalt des Angebotes an zahlreichen Ständen verhilft dem Fest zu einem besonderen Flair. Schmackhafte Pfälzer Küche, Getränke und ein Kuchenbüffet werden wie immer die Herschberger Ortsvereine anbieten, welche bereits ihre Mitwirkung signalisiert haben.