Die Anfänge der Firma Tehalit liegen in der Pirmasenser Schuhindustrie. Die Daniel Theysohn-Stiftung hat die Historie auf ihrer Homepage zusammengefasst: Die Brüder Daniel und Albert Theysohn gründeten am 1. Juli 1946 die Tehalit Kunststoffwerk GmbH. Sie war die jüngere Schwester der Schuhfabrik „Teha“. Der Name Tehalit setzte sich zusammen aus „Teha“ und der Bezeichnung „Igelit“ für Weich-PVC.

Ursprünglich sollte die Tehalit Kunststoff als Ersatz für Oberleder nutzen. Dieses Konzept ging jedoch nicht auf, stattdessen begann das Unternehmen mit der Fertigung von Polyethylen-Wasserleitungsrohren und PVC-Spülrohren. Die Wasserleitungsrohre waren 1953 die Grundlage für die Produktion von Hula-Hoop-Reifen.

Als die Produktionsstätte in Pirmasens zu klein wurde und sich in der Stadt kein passendes Grundstück fand, zog die Firma 1957 nach Heltersberg. Nach und nach wurde das Produktportfolio ausgeweitet, erklärt Nicolas Spino, Werksleiter am Standort Heltersberg. 1956 seien Verdrahtungskabel für Schaltschränke hinzugekommen. Etwas später folgten die ersten Kabelführungskanäle.

Die Ansprüche an die Verlegung von Kabeln hat sich über die Jahre gewandelt, sagt Spino. Lösungen, um Kabel über Putz zu verlegen, kamen hinzu, dann Brüstungskanäle, in die Steckdosen verbaut wurden, Büroprodukte, Kanalsysteme aus Metall, Unterflursysteme und Ähnliches. Auf diesem Feld entwickelte sich Tehalit zur europäischen Marktführerin.

Seit 1996 ist Tehalit Teil der Hager Group aus dem saarländischen Blieskastel. Das Unternehmen ist spezialisiert auf elektrotechnische Installationen in Industrie-, Wohngebäuden und Quartieren, erklärt Pressesprecherin Clara Posegga. Die Hager Group sehe sich als Wegbereiter der Energiewende, mit der Vision, die elektrische Welt von morgen zu gestalten.