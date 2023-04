Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Busenberger Friedhof wurde 1824 als Verbandsfriedhof der jüdischen Gemeinden Busenberg, Dahn, Erlenbach und Vorderweidenthal angelegt. Damals lebten in Busenberg 127, in Dahn 93, in Erlenbach 47 und in Vorderweidenthal 78 wohnberechtigte Juden. Das Friedhofsgrundstück liegt an der heutigen B427 bei der Abzweigung zum Drachenfels. 1887 wurde die Friedhofsfläche nach Westen erweitert auf nun 25,8 Ar.

Nach der Machtübertragung der Nationalsozialisten 1933 war der Friedhof Ziel einer Friedhofsschändung. Im September und Oktober 1938 wurden 114 Grabsteine umgeworfen; mindestens ein Drittel