Seit fast 70 Jahren prägt die Linden-Apotheke das Herz von Trulben, getragen von Gründergeist und Familientradition. Was einst als ein visionäres Projekt begann, durchlief im Lauf der Jahre viele Wandlungen – von digitalen Innovationen bis hin zu einem Ort der Begegnung.

Die Gründung der Linden-Apotheke Trulben war nur möglich durch das Engagement der damaligen Ärzte Rudolf Damminger in Trulben und Martha Gotthardt in Vinningen, sowie der politischen Verantwortlichen aller Gemeinden auf der Hackmesserseite und im französischen Liederschiedt. Da die Ansiedlung einer Apotheke immer dringlicher wurde, kam es 1955 zu einer Ausschreibung durch die Bezirksregierung in Neustadt. An oberster Stelle auf der Warteliste stand Apotheker Karl Fengler. Die Heimat der Familie Fengler war Liegniz in Schlesien. Von dort vertrieben, gelangte die Familie über Berlin schließlich nach Annweiler. Dort fand Karl Fengler eine Stelle als Angestellter in der Trifels-Apotheke. Karl Fengler war von der überaus freundlichen Aufnahme seiner Familie in der Pfalz sowie von der wunderschönen Landschaft des Wasgaus begeistert. So entschloss er sich nach einem bewegten Berufsleben zur Existenzgründung in Trulben.

Am 1. Dezember 1956 war es soweit: Die Linden-Apotheke wurde im Hause Matheis an der Ecke Haupt- und Rathausstraße eröffnet. Karl Fengler begann, den bis zuletzt noch praktizierten Ausfahrdienst für die Kunden aufzubauen. 1956 erwarb er das Anwesen von Christine Wagner in der Hauptstraße 21 und baute es für die Bedürfnisse einer Apotheke um. Die Linden-Apotheke befindet sich immer noch in diesen, inzwischen jedoch umgestalteten Räumen.

Apothekersohn übernimmt zehn Jahre nach der Gründung

Genau zehn Jahre nach der Eröffnung übernahmen Sohn Heinz Fengler und dessen Ehefrau Marianne, als zugelassener Apotheker, den Betrieb der Apotheke. Damals war es die einzige Apotheke auf der Hackmesserseite. In den folgenden 30 Jahren leiteten sie die Geschicke des Familienunternehmens. In den 80er-Jahren kam es zur Einführung eines komplett computergesteuerten Warenwirtschaftssystems. Der bestehende Lieferservice wurde auf die gesamte Hackmesserseite ausgeweitet.

Als sich die Eheleute Heinz und Marianne Fengler 1996 in den Ruhestand verabschiedeten und heute in Vinningen ihren Ruhestand verbringen, übernahm der heutige Apotheker Peter Ermshaus zunächst als Pächter die Linden-Apotheke. Am 1. Januar 2002 wurde er Eigentümer der Apotheke und der Immobilie. Für den Ludwigshafener gab es drei Gründe dafür: Die Integrität der Eheleute Fengler, die Nähe zu Frankreich, wo Ermshaus nach dem Abitur ein Jahr Pharmazie in Clermont-Ferrand studierte, und die Mitarbeiter des Teams. Unter ihm wurde die Apotheke nicht nur zu einem Gesundheitszentrum erweitert, sondern zu einem Kommunikationszentrum der Hackmesserseite. Dem Beispiel des Vorgängerehepaars folgend, lebt er inzwischen mit seiner Familie nicht mehr selbst in den beengten Wohnräumlichkeiten des Apothekenhauses, sondern in einem Anwesen mit weiträumigem Gelände in der Nachbargemeinde Vinningen.

Ein weiterer Leerstand kommt dazu

Wie so viele Geschäfte in Trulbens Hauptstraße zwischen katholischer Kirche und Schulstraße wird in Kürze die Linden-Apotheke Geschichte sein. Liebgewonnenes und Geschätztes im Apothekenbereich gibt es in wenigen Tagen dann vor Ort nicht mehr. Dafür eine neue leerstehende Immobilie. Ein Apotheken-Angebot auf der Hackmesserseite besteht mit der Apotheke „Am Kirchgarten“ in der Nachbargemeinde Vinningen.