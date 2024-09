Die Ursprünge der heutigen Firma Poly-Tools Bennewart GmbH liegen in der Schuhindustrie. 1967 gründete der gelernte Maschinenbauer Werner Bennewart aus Waldfischbach-Burgalben seine eigene Firma für den Werkzeugbau. Er stellte Maschinen für die Schuhindustrie und Sohlenwerkzeuge her. 1970 entstand die erste Werkhalle der Firma in Donsieders, in der Schuhsohlenwerkzeuge gebaut wurden. Die Produkte seien weltweit verkauft worden, schildern Matthias Peifer und Manfred Schuck, die seit 2022 die Geschäftsführung der Firma innehaben.

Im Jahr 1977 baute Franz Schuster die Abteilung Blaswerkzeugbau auf, die sich zum zweiten Standbein des Unternehmens entwickeln sollte. Nach und nach erwirtschaftete dieser Zweig den Hauptumsatz, während die Aufträge aus der Schuhindustrie zurückgingen. Ende der 1990er Jahre schließlich wurde die Produktion von Schuhsohlenwerkzeugen eingestellt, wie Peifer und Schuck berichten. Bereits zuvor, im Jahr 1990, etablierte sich mit der Abteilung Spritzwerkzeugbau ein drittes Standbein.

Zahlreiche Spritzgussmaschinen

2008 schließlich übernahm Arnold Schura das Unternehmen, das seither als Poly-Tools Bennewart GmbH firmiert. Schura ist heute als Gesellschafter eher im Hintergrund vertreten. Seit 2020 besitzt das Unternehmen einen Maschinenpark an Spritzgussmaschinen, an denen in Donsieders produziert wird.

Neben der Entwicklung, Herstellung und Produktion von Blas- und Spritzgusswerkzeugen sowie der Spritzgussproduktion gibt es ein weiteres Geschäftsfeld, das weiter ausgebaut werden soll, wie Schuck berichtet: Als Dienstleister entsendet Poly-Tools ein Expertenteam, um in der Industrie bei Problemen im Produktionsprozess zu helfen.