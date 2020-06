Schwalben gehörten einst zum Dorfbild wie der Kirchturm und die Schule. Längst sind die Frühlingsboten in ihrem Bestand gefährdet. Die Nistmöglichkeiten und ihr vertrauter Lebensraum gehen verloren. Dies betrifft die bei uns heimische Mehlschwalbe und die Rauchschwalbe.

Auf dem Hitscherhof zwischen Maßweiler und Rieschweiler-Mühlbach haben die Mehlschwalben noch einen wirklich passenden Lebensraum. Sie finden noch eine natürliche Mörtelgrube mit Baumaterial, das zum Nestbau unterm Dachvorsprung geeignet ist. Es ist kein Mörtel, der bei großer Trockenheit bröselt und gleich von der Fassade fällt. Der Ordnungs- und Reinlichkeitssinn des Menschen nimmt den Schwalben und zahlreichen anderen Vogelarten den natürlichen Lebensraum. Pfade, Gehwege, Höfe werden gepflastert, und in den Rinnen steht kein Wasser mehr, da alles sofort in den Kanal abgeleitet wird.

Früher galten die Schwalben als Glücksbringer, die das Haus vor Feuer und Blitz sowie das Vieh im Stall vor Krankheiten bewahrten. Wer Schwalben hatte, der hatte weniger Mücken, die stets Vieh und Mensch belästigten. Gäbe es noch genügend Insekten, dann würden immer noch die geduldeten Brutplätze an der schönen Hauswand oder in den Ställen für die Rauchschwalbe fehlen. Die Mehlschwalbe unterscheidet sich mit ihrem leuchtend weißen Bürzel und Bauch deutlich von der Rauchschwalbe mit der auffallend rostroten Kehle.

Die Mehlschwalbe hängt ihre Nester gerne unter den geschützten Dachvorsprung. Auch unter Balkonen und Hofeinfahrten baut sie, wenn es an anderen Möglichkeiten mangelt. Gerne brütet sie in großen Kolonien mit Nest an Nest. Zahlreiche Hausbesitzer stoßen die Nester jedoch aus Angst vor Verschmutzungen einfach ab, sodass die Mehlschwalbe keine Behausung für den Nachwuchs hat. Ein wirksamer Schutz wären Kotbretter mindestens 50 bis 90 Zentimeter unterhalb der Nester. Dieser Abstand muss eingehalten werden, damit die Schwalben noch ungehindert zu ihren Nestern fliegen können.

Wer die Möglichkeit hat, den Mehlschwalben eine vor Katzen geschützte Lehmpfütze anzubieten, der unterstütze die Arterhaltung, erläutert Peter Spieler vom Naturschutzbund (Nabu) im Zweibrücker Land. Schwalben bräuchten am besten den klebrigen Lehm, damit ihre Nester stabil bleiben. Hausbesitzer sollten bedenken, dass bereits vorhandene Nester nicht entfernt werden dürfen, da Schwalben und ihre Behausungen geschützt sind. Die Mehlschwalbe ist als Kulturfolger fast nur im menschlichen Siedlungsraum anzutreffen.

Wie notwendig Schwalben eine Matschpfütze brauchen, erkennt man auf dem nebenstehenden Bild deutlich. Bei Hans Göppel vom Nabu werden Kindheitserinnerungen wach, wenn er diese große Anzahl von Schwalben an einem solch kleinen Wasserloch sieht. Früher habe es in den Höfen oder den Straßen immer eine Kuhle gegeben, wo die Schwalben Baumaterial hatten, aber auch die Möglichkeit an Wasser zu kommen. Dies ist heute ebenfalls oft schwer, wenn sie nicht in einer Talgemeinde wohnen, wo es einen Bachlauf oder Graben gibt, so Göppel.

Kehren die Mehlschwalben und Rauschwalben aus ihrem afrikanischen Winterquartier südlich der Sahara zurück, dann haben sie 10.000 Kilometer Flugweg bewältigt. Sie sind dann ausgezehrt und benötigen dringend Mücken, Schnaken und Blattläuse, um wieder zu Kräften zu kommen. Sie beziehen ihre alten Nestern oder bauen neue Nester. Vorhandene werden ausgebessert, wenn Baumaterial vorhanden ist. Sie bebrüten ab Mitte Mai für rund 16 Tage zwei bis sechs Eier. Die Jungen müssen bis zu 30 Tage gefüttert werden, um flügge zu werden.