Statt einer Kerwe feierten die Riedelberger Straußbuben und -mäde am Sonntag ein Berryfest. Aber warum nannte sich das Fest Berryfest? Martin Metz klärt auf: „Weil wir keine Kerwe feiern dürfen, feiern wir nun in Riedelberg ein Bergfest. Also ein Berryfest.“

So hielt Metz mit Janine Haller auch keine Kerwerede, sondern eine Berryrede. Im Mittelpunkt standen hier unter anderem die Feuerwehr Riedelberg und die umliegenden Wehren, die eine kameradschaftliche Gemeinschaft verbindet. Allerdings bringt Kameradschaft ab und an Probleme mit sich. Vor allem, wenn sich zu viel Kameradschaft um einen gewissen Ort drängt. Janine Haller berichtete von einem großen Fest. „Beim Jonas hat sich gemacht ein Druck breit. Martin, ich müsst ebe mo in de Gaarde sch… . Ich versprech’ Dir, ich bin a leise. Schnell hat er e anneres Plätzel gesucht und de Platz nebem Appelbaum gebucht.“ Schwierigkeiten gab es nur beim Entsorgen des Unrats. „Eine Angelegenheit ist das jetzt, für Akte X. Gefunne hat er am neggschte Morge nix. Wo der hin is, das weeß bis heit kenner. Und das macht die Geschicht noch schenner.“