Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Thaleischweiler-Wallhalben kauft neue Sirenen. Zuerst soll die Feuerwehr aber sagen, was sie sich vorstellt. Denn für sich alleine bräuchte die Feuerwehr gar keine mehr.

Will die Verbandsgemeinde (VG) Thaleischweiler-Wallhalben mehr moderne Sirenen, die auch für Sprachdurchsagen genutzt werden können? Was ist geplant und was ist gewollt? Was ist man bereit zu investieren?