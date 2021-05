2008 wurde das Haus Moosalb in Waldfischbach-Burgalben eröffnet. Träger ist die GHG Pfalzblick im ASB GmbH. Hintergrund für die Eröffnung des Hauses war die 1975 vorgelegte Psychiatrie-Enquete, die offen legte, wie die Lebensverhältnisse in den stationären psychiatrischen Einrichtungen waren. Teils menschenunwürdig, weshalb daraus Konsequenzen gezogen wurden – unter anderem die angestrebte gemeindenahe Versorgung der Menschen, das Ziel, ihnen die Teilhabe am Leben zu ermöglichen. Mit dem 1980 eröffneten Haupthaus in Waldfischbach-Burgalben wurde das Ziel verfolgt, Langzeitpatienten des Pfalzklinikums Landeck ein Leben außerhalb einer psychiatrischen Klinik zu ermöglichen. Das Angebot wurde in den vergangenen vier Jahrzehnten deutlich ausgeweitet. Heute kümmern sich in Waldfischbach-Burgalben 131 Mitarbeiter (die Einrichtung ist der größte Arbeitgeber im Ort) um 91 Menschen mit geistiger, psychischer oder mehrfacher Behinderung und Verhaltensauffälligkeiten. Diese wohnen nicht nur im Haupthaus, sondern auch in Außenwohngruppen im Ort. Im Haupthaus, das 62 Plätze bietet, befinden sich vier stationäre Wohngruppen. Es gibt in einem Stock auch die sonderpädagogische Gruppe, die in akuten Krisensituationen bei extremer Selbstgefährdung geschlossen werden kann. Angebote wie im Haus Moosalb gibt es bundesweit nur in wenigen Einrichtungen. Zum weiteren Angebot gehören unter anderem anderen die angegliederte Tageswerkstatt und die Tagesbetreuung.