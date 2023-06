Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Tanzende Landjugend-Jungs aus dem Saarland, junge Paare auf Traktordächern, Frauen jenseits der 60 in Campingstühlen – das Dorfrocker-Trecker-Konzert auf dem Stockbornerhof am Donnerstagabend brachte eine große Portion Woodstock-Gefühl an den Stockbornerhof. Auf dem Acker zwischen Reifenberg, Battweiler und Rieschweiler herrschte eine großartige Atmosphäre.

„Schicki Micki ist nicht unsere Welt, jedem so, wie’s ihm gefällt. Wo wir sind, ist das echte Leben, wo ihr seid Champagnerfeten. Ihr habt Gucci, ihr habt Prada, wir