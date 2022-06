Einen abwechslungsreichen Reigen an Gospels verschiedener Komponisten brachten die Churchies unter der Leitung von Benedikt Schwarz bei ihrem Konzert in der Kirche St. Ludwig in Ludwigswinkel zu Gehör.

Der Chor hatte 2015 in der Kirche ein Benefizkonzert zum Erhalt derselben gegeben, bevor sie geschlossen worden war. Nun waren die Churchies bei den ersten die, nach der Wiedereröffnung der Kirche im Frühjahr hier ihre Musik zum Klingen brachten. Die runde Bauweise des Gebäudes bietet eine hervorragende Akustik für Konzerte.

Bedingt durch die lange Pause während der Corona-Pandemie hat sich die Anzahl der Sänger reduziert. Außerdem betrauert der Chor zwei Todesfälle unter den aktiven Sängern. Dennoch merkte man den Mitwirkenden an, dass sie Lust haben, wieder durchzustarten. Etwa eineinhalb Stunden lang begeisterten sie ihr Publikum und die etwa 100 Zuhörer genossen das vielfältige und vielstimmige Repertoire dieses Best-of-Konzertes, von nachdenklich besinnlich bis mitreißend rhythmisch. Alexander Noß am Schlagzeug und David Rauth am Bass sorgten dabei für den richtigen Groove.