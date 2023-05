Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es muss nicht immer der große Wurf sein beim Dorfgemeinschaftshaus. In Schönau-Gebüg haben die Bürger vorgemacht, dass ein Treffpunkt auch mit einfachen Mitteln einladend gestaltet werden kann.

Da mussten wir einfach anhalten und fotografieren: eine Bushaltestelle mit Tisch und Stühlen? Was es damit bloß auf sich hat? An öffentlichen Einrichtungen gibt es in der kleinen