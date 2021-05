Gleich zwei Millionenprojekte stehen in diesem Jahr in Lemberg zur Realisierung an und weitere, große Projekte kündigen sich an. Eigentlich ein Grund zur Freude. Ortsbürgermeister Martin Niebuhr hat dennoch zunehmend Grund zur Sorge.

„Der Kontakt zum Bürger fehlt“, beklagt der Bürgermeister eine Folge der Corona-Beschränkungen. Seniorennachmittage, Feste und andere Möglichkeiten, sich zu treffen, fallen wohl auch 2021 großteils aus. „Das ist aber gerade auf dem Land extrem wichtig“, findet der Sozialdemokrat, der um den Zusammenhalt im Dorf fürchtet, wenn jeder nur noch zuhause vor dem Fernseher sitzt und sich niemand mehr für einen Plausch treffen kann.

Neuer Pächter auf der Burg

Gründe zum Feiern hat Lemberg in diesem Jahr gleich mehrere und auch einen neuen Ort, um sich zu treffen. Die Lemberger Burgschenke hat seit einigen Wochen einen neuen Pächter, der derzeit nur Essen zum Mitnehmen anbieten darf, was aber gut genutzt werde, wie Niebuhr selbst schon gesehen hat. „Das hat sich gut entwickelt“, findet der Bürgermeister. Und auf der Burg steht einiges an Arbeiten an. Ein Gutachten zur Entwicklung der Burgruine erwartet Niebuhr im laufenden Jahr. Eine neue Beschilderung, mehr Sitzgelegenheiten und die Verkehrssicherheit sind nur einige Themen für das Gutachten. Die Mauern brauchen eventuell eine Sanierung, was der Gutachter auch klären soll. Und an mehreren Stellen könnten Geländer nötig werden.

Im Burgeninformationszentrum müsste auch etwas passieren. Dafür sei aber jetzt die Verbandsgemeinde zuständig, die den Tourismus in der Verbandsgemeinde übernommen habe. „Es wäre wünschenswert, die Ausstellung zu erneuern. Das könnte attraktiver sein“, findet der Lemberger Bürgermeister, der aber auch die Probleme für eine wirklich attraktive Neugestaltung in dem teils offenen Infozentrum sieht.

Bauhof soll Ende des Jahres fertig werden

Eine richtig große Feier könnte die Gemeinde gegen Ende des Jahres bei der Einweihung des neuen Bauhofs veranstalten. Das seit Jahren diskutierte und mehrfach umgeplante Projekt wird dann 1,2 Millionen Euro gekostet haben. Beim Start der ersten Planungen hatte der damalige Bürgermeister Heinrich Hoffmeister noch auf rund 200.000 Euro gehofft. Niebuhr verteidigt die Investition als absolut notwendig, um Arbeitsrichtlinien für die Mitarbeiter einhalten zu können. Auch sei der neue Bauhof funktionaler gestaltet, um Abläufe zu optimieren. Ende des Jahres soll umgezogen werden. Eine große Einweihung werde jedoch dem Virus zum Opfer fallen.

Sanierung der Bergstraße kommt voran

Ein ebenfalls lange geplantes Projekt, die Sanierung der Bergstraße, soll auch in diesem Jahr zum Abschluss kommen. Der zweite Bauabschnitt wird so schnell wie möglich starten. Die Ausschreibung laufe bereits. „Das verbessert die Infrastruktur im Ort“, begründet Niebuhr das 1,9 Millionen Euro teure Projekt. Die Straße sei einfach fertig gewesen und ohne Sanierung eine Sperrung irgendwann nötig geworden. Der zweite Bauabschnitt werde nicht so einschneidend für den Verkehr im Ort wie der erste Bauabschnitt, bei dem die Ampelschaltung den Autofahrern Wartezeiten von bis zu sechs Minuten zumutete. „Das orientierte sich an der Baustellenlänge und wird in diesem Jahr einfacher sein“, so Niebuhr.

Die nächste kleinere Baustelle wird der katholische Kindergarten sein. Hier habe eine Begehung Mängel beim Brandschutz ergeben. Ein zweiter Rettungsweg sei nötig. Die Heizung müsse auch erneuert werden. Das Kostenvolumen könnte 150.000 Euro erreichen. Wann die Gemeinde an die Umsetzung gehen kann, sei aber noch offen.

Freizeithalle: Fragen des Brandschutzes noch offen

Ganz offen sei noch die weitere Vorgehensweise bei der immer maroder werdenden Freizeithalle. Ein Gutachten hatte ergeben, dass die Gemeinde mit relativ geringen Investitionen erhebliche Energiekosten sparen könnte. Dieses Gutachten habe sich jedoch nur um energetische Probleme gekümmert, gibt Niebuhr zu bedenken. Fragen des Brandschutzes und der Gebäudesubstanz seien hier nicht beleuchtet worden. Bevor diese nicht geklärt seien, beispielsweise durch ein weiteres Gutachten, könne die Gemeinde nicht an die Umsetzung der Sparmaßnahmen beim Heizen und der Elektrik gehen.

Der Handlungsbedarf an der Halle stehe außer Frage, es müsse aber auch nachhaltig sein. Eine Heizungssanierung beispielsweise bringe nichts, wenn in fünf Jahren die Halle wegen Baumängeln gesperrt werden müsse, begründet Niebuhr die Zurückhaltung. Wenn ein entsprechendes Förderprogramm des Landes oder Bundes aufgelegt würde, könnte Lemberg die Freizeithalle angehen. Ansonsten sieht er wenig Spielraum in der Gemeindekasse.

Bei den Finanzen will Niebuhr in diesem Jahr nicht an der Steuerschraube drehen. Eine Erhöhung der Grundsteuern sei nicht geplant, trotz der hohen Baukosten für den Bauhof. Hier sei erst vor wenigen Jahren eine Anhebung erfolgt.

Auf Veranstaltungen werden die Lemberger im laufenden Jahr nicht komplett verzichten müssen. Niebuhr will sich zwar für den Weihnachtsmarkt, Seniorenabend, Mountainbike-Marathon, Laufspaß oder die Burgkonzerte nicht festlegen. In Kooperation mit den Veranstaltern könne hier aber sicher kurzfristig in dem ein oder anderen Fall etwas organisiert werden.