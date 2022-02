Die Bundeswehr will den Schutzkreis um die Oberauerbacher Verteidigungsanlage auf fünf Kilometer vergrößern. Das könnte den Hausbesitzern im Käshofer Neubaugebiet Probleme bereiten.

Laut dem Käshofer Bürgermeister Egon Gilbert liegt ein Teil des Käshofer Baugebiets noch in diesem Fünf-Kilometer-Radius – ebenso wie Teile von Groß- und Kleinbundenbach, Battweiler und Contwig. Unter anderem, so Gilbert, könne im Schutzkreis nicht ohne Weiteres ein höherer Kran gestellt werden, etwa um das Hausdach einzudecken, ohne einen Antrag bei der Bundeswehr zu stellen. „Ich denke nicht, dass es da mit einem Anruf bei der Bundeswehr getan ist. Das braucht bestimmt zig Genehmigungen“, befürchtet er. Auch für zukünftige Bauprojekte, etwa eine Erweiterung des Neubaugebietes, erwartet er Einschränkungen. Die betroffenen Gemeinden und die Verbandsgemeinde können zu der Erweiterung eine Stellungnahme abgeben. Dazu tagt der Käshofer Gemeinderat am Montagabend (19.30 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus).

Auch Kindergarten Thema

Zudem geht es um die Zukunft der Kita-Trägerschaft. Gilbert spricht sich im Gespräch mit der RHEINPFALZ dafür aus, dem geplanten Kita-Verbund der Verbandsgemeinde beizutreten. Käshofen hat schon einen Zweckverband mit Wiesbach – dort steht der Kindergarten – und Krähenberg, das gar nicht zur Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land gehört. Gilbert berichtet, dass sich Verbandsbürgermeister Björn Bernhard dieses Problems annehmen will und für alle drei Dörfer eine vertretbare Lösung finden möchte. Auf dem Papier ist der Wiesbacher Bürgermeister der Vorsitzender des Kindergartens, Gilbert ist Stellvertreter. Gilbert findet: „Diese Arbeit ist von einem ehrenamtlichen Bürgermeister nicht zu stemmen.“

Die Sanierung des Käshofer Dorfgemeinschaftshauses soll ebenfalls weitergehen. Das noch aus den 70ern stammende Haus muss laut Gilbert dringend erneuert werden. Das ist teuer, die Gemeinde kann sich den einzelnen Baustellen im Haus nur nach und nach zuwenden. Jetzt geht es der alten Heizung an den Kragen. Laut Gilbert ist das noch eine Ölheizung, so wie es aussieht, könnte eine ganz neue Pellet-Heizung eingebaut werden. „Wenn wir da was dran machen, muss es auch für die nächsten 20 bis 25 Jahre halten“, sagt der Bürgermeister.