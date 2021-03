Die Brücke im vorderen Teil der Schulstraße beschäftigt Donnerstag den Gemeinderat Wiesbach.

Der Landesbetrieb für Mobilität hat die Brücke als sanierungsbedürftig eingestuft. Der Rat soll am Donnerstag (19 Uhr, Pfarrheim) die Planung vergeben. Vom Land kann die Gemeinde Fördergelder für die Sanierung bekommen.

Außerdem geht es, wie in anderen Gemeinden dieser Tage, um die Frage, ob Wiesbach bei dem Energiesparprogramm mitmacht, das die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land ihren Dörfern anbieten möchte. Energetisches Quartierskonzept heißt das Projekt, das der dritte Beigeordnete Bernd Hofer (Grüne) und Manfred Seibel von der Kreisverwaltung im Herbst in Käshofen dem Umweltausschuss vorgestellt hatten. Wiesbachs Bürgermeister Klaus Buchmann hatte sich schon an dem Abend zusammen mit einigen Amtskollegen näher mit Seibel unterhalten.

Die Idee des Förderprogramms: Hausbesitzer in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land, die ihre Häuser sanieren und somit weniger Energie verbrauchen, können Steuern sparen. Voraussetzung ist, dass ihre Gemeinde an dem Projekt mitmacht, das die Verbandsgemeinde anbieten möchte. Das Programm ist vor allem für die Besitzer älterer Häuser interessant. Neubaugebiete werden nicht Teil der Sanierungsgebiete sein.

Ein Planungsbüro berät die Hauseigentümer, was sie tun können, um Energie zu sparen. Das kann eine neue Heizung sein, eine Dämmung, neue Fenster oder anderes. Die Kosten können die Hausherren komplett von der Steuer absetzen. Die Beratung durch das Büro kostet die Hausherren nichts. Die bezahlen die Gemeinden, die dafür 85 Prozent Fördergelder bekommen, ärmere Gemeinden gar 95 Prozent.

Die Gemeinderäte von Dellfeld, Großsteinhausen, Kleinsteinhausen und Walshausen haben sich bereits entschieden, an dem Programm teilzunehmen.