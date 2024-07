Der neugewählte Großbundenbacher Rat tagt am Montag, 22. Juli, um 19 Uhr in der Kindertagesstätte. Es wird einige Entscheidungen zu treffen geben.

Der neue Rat in Großbundenbach besteht aus fünf Mitgliedern der SPD und drei Räten der Wählergruppe Bißbort. Neu für die SPD ziehen drei Frauen ein: Daniela Wingert, Mareike Mayer und Sabrina König als Nachrückerin des wiedergewählten Bürgermeisters Dieter Glahn. Für die Wählergruppe Bißbort wurden Theresia Bißbort und Daniel Ruff neu gewählt. Über die möglichen Beigeordneten möchte Glahn vorab in Ruhe mit allen beraten. Noch immer stehe der Kindergarten ganz oben auf der Prioritätenliste. Auch das Neubaugebiet, damit verbunden der Ausbau der Ortsdurchfahrt, und die Windkraft bleiben von hoher Bedeutung, meint der Landwirt. „Wir werden also nicht arbeitslos.“