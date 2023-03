Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit November vergangenen Jahres war die Paddelweiherhütte, beliebte Einkehr im Hauensteiner Naherholungsgebiet Queichtal, geschlossen. Jetzt tut sich wieder was im Außenbereich an dem kleinen Landschaftsweiher. Wie kam Paddelweiherwirt Christof Engel über den Lockdown, was ist jetzt möglich?

Mitte April war das Lokal mit einem „to go“-Angebot und eingeschränktem Angebot gestartet: „Das war mehr ein Lebenszeichen, als ein Geschäft“, bewertet Engel jene