Das Senioren-Wohnprojekt der Christophorus-Wohnheime-Genossenschaft in Kleinbundenbach ist in Zeitverzug. Als Grund nannte Christophorus-Geschäftsführer Gernot Jakobi Schwierigkeiten mit den alten Gebäuden rund um die ehemalige Gaststätte Maurer. Der Kleinbundenbacher Gemeinderat räumte derweil am Dienstagabend die nächste Hürde im Bebauungsplanverfahren aus dem Weg.

Der Käshofer Jakobi berichtete von einigen Schwierigkeiten, die die alten Gemäuer rund um die ehemalige Gaststätte mit sich brachten. So habe die Wand der Scheune zum Haupthaus