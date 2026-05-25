Die AfD Pirmasens-Land weiß offensichtlich nicht, worüber sie im Verbandsgemeinderat abstimmt. Sie erweist ihren windkraftkritischen Wählern einen Bärendienst.

Wenn die AfD-Fraktion im Verbandsgemeinderat Pirmasens-Land wirklich verhindern will, dass bei Kröppen neue Windräder gebaut werden, hat sie im Verbandsgemeinderat falsch abgestimmt. Es ging nicht darum, ob die Fläche zu einem potenziellen Gebiet für Windräder wird. Der Satzungsbeschluss dazu steht erst noch aus. Inhalt der Abwägung war vielmehr, potenziellen Windradbetreibern Vorgaben zu machen, die sie einhalten müssen. Tun sie das nicht, können sie dort keine Windräder bauen.

Gerade die Anmerkung der Landwirtschaftskammer, dass vor Ort trotz Windrädern der Landwirtschaft Vorrang eingeräumt werden muss, hätte potenziellen Betreibern zusätzliche Hürden auferlegt. Anderswo in der Südwestpfalz sind ähnliche Projekte – etwa der geplante Solarpark bei Kleinsteinhausen – wegen des Vorrangs der Landwirtschaft gescheitert. Die AfD stimmte jedoch gegen die Anmerkung der Landwirtschaftskammer. Hätte sie sich damit durchgesetzt, hätte sie den Windradfirmen im Grunde Hürden genommen. So erweist die windkraftkritische AfD ihren eigenen Wählern einen Bärendienst.