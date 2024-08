Mit ihrem Dienstantritt als Chefin der Marienapotheke wahrt Annegret Fix die lange währende Tradition der Rodalber Apotheke. Die Marienapotheke ist die erste Apotheke in Rodalben gewesen. Als Gründungsjahr wird in der Chronik das Jahr 1907 angegeben. Der erste Apotheker hat seine Apotheke nach seinem Namen (Dr. Christ) „Christsche Apotheke“ genannt. Sie hat sich zu jener Zeit noch nördlich der Bahnlinie befunden.

1920 hat sie der neue Eigentümer (Apotheker Hilden) in „Grüne Apotheke“ umbenannt. Grund soll die Umgebung mit Wald und Wiesen gewesen sein. Nach der Zeit von Apotheker Kuhn (1937-1957) hat der Apotheker Przybilla die „Grüne Apotheke“ gepachtet. Er hat 1961 den Standort in die Hauptstraße verlegt und ihr 1963 als Besitzer den Namen Marienapotheke gegeben, liegt der Standort doch ganz in der Nähe der Marienkirche.

Auf Przybilla ist in den 1970er Jahren Arno Knöpfle gefolgt. Im Jahr 2002 hat Martin Gerst in der Nachfolge von Arno Knöpfe als neuer Eigentümer seinen Dienst in der Marienapotheke angetreten. Nachdem sich Gerst ganz auf die Sommerwaldapotheke in Pirmasens konzentrierte, hat es erneut einen Besitzerwechsel gegeben. Neue Inhaberin wurde Silvia Röder, die dort schon einige Jahre als Mitarbeiterin beschäftigt gewesen ist.

Die über 100-jährige Tradition der Marienapotheke setzt nun Annegret Fix als neue Chefin fort.