Die alte Eiche am Rand der Bottenbacher Gemarkung Osterwald ist mächtig. Und mit rund 370 Jahren mächtig alt. Der Gemeinderat hatte sich im Juni dafür stark gemacht, dass sie den Status eines Naturdenkmals erhält. Dieser Schritt steht unmittelbar bevor.

„Der Landkreis Südwestpfalz beabsichtigt, die Stiel-Eiche (Quercus robur) als Naturdenkmal auszuweisen“, teilte die Kreisverwaltung mit und kündigte den Erlass einer Rechtsverordnung an. „Schutzzweck ist die Erhaltung dieses markanten Baumes wegen seiner Seltenheit, Eigenart und Schönheit. Der Schutz umfasst auch die Umgebung des Naturdenkmals in einem Umkreis von 20 Metern (gemessen vom Stammfuß)“, heißt es in dieser Verordnung.

Vor dem Erlass muss die öffentliche Auslegung abgeschlossen sein. Bis zum 7. April können bei der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land und der Kreisverwaltung Einwände geltend gemacht werden.