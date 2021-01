Der dichte Schneefall hat den Verkehr in der Südwestpfalz streckenweise ausgebremst. Nach wie vor im Stau stehen etliche Verkehrsteilnehmer auf der A8 zwischen Zweibrücken-Ixheim und Contwig. Auf den meisten Straßen rollt der Verkehr jedoch, wenn auch langsam.

Bis auf die A8 bei Zweibrücken, wo sich in der Baustelle bei Ixheim der Verkehr seit Stunden wegen eines liegen gebliebenen Lkws staut, sind die Straßen in der Südwestpfalz weitgehend passierbar. Nach Auskunft der Master-Straßenmeisterei in Waldfischbach-Burgalben sind aktuell keine Straßen im Kreis gesperrt. Auch auf der B10, etwa am Beckenhof oder am Fehrbachtunnel, fließe der Verkehr, heißt es dort. Alle Streufahrzeuge seien seit 3 Uhr früh im Einsatz, so dass die Schneedecke nicht festgefahren sei. Allerdings schneie es so stark, dass die Fahrbahnen rasch wieder bedeckt seien. Die Straßenmeisterei geht davon aus, dass der Schneefall im Laufe des späteren Nachmittags nachlasse.

Wegen des anhaltenden Staus auf der A8 bei Ixheim rät die Autobahnmeisterei Landstuhl dazu, diesen Bereich möglichst weiträumig zu umfahren. Wer aus Richtung Pirmasens nach Zweibrücken will, sollte daher bereits bei der Ausfahrt Walshausen abfahren.