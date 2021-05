Auf 60 gemeinsame Jahre mit Höhen und Tiefen, Schicksalsschlägen, aber auch großen Ereignissen blicken Marianne und Willi Keller am Donnerstag zurück. 60 Jahre Ehe, die auch geprägt sind von ihrer Verbundenheit zur Heimat.

Bekannt sind Marianne (80) und Willi Keller (88) über die Grenzen der Pfalz hinaus. Die ersten Gäste durfte das Ehepaar im eigens errichteten Wohnhaus mit Gästezimmern bereits an Pfingsten 1981 begrüßen. Bis heute beherbergen sie Besucher aus ganz Deutschland und dem deutschsprachigen Raum in Erfweiler, im Moment allerdings eingeschränkt durch die Pandemie. Beide freuen sich schon auf eine baldige Rückkehr der ersten Gäste seit Monaten und viele Begegnungen und Gespräche.

Als sechsjähriges Kind im Krieg zur Flucht aus Erfweiler gezwungen und 1940 in einen seinen Worten zufolge leeren und öden Ort zurückgekehrt, sah Willi Keller zu, wie sein Vater als Schreiner mit anpackte, das Dorf wieder aufzubauen. Naheliegend, dass auch Willi das Handwerk des Schreinerns erlernte und darin 1959 seine Meisterprüfung ablegte. Während seiner langjährigen Tätigkeit als selbstständiger Schreinermeister war Willi Keller auch engagiert in der Kommunalpolitik, unter anderem als erster Beigeordneter von Erfweiler, und später als Mitbegründer des Verkehrsvereins und Köhler, der gekonnt den Kohlemeiler hütete und die bekannte Köhlerwoche mitgestaltete.

Auch Willis „große Liebe“ – wie er seine Marianne noch heute nennt – war durch ihren eigenen Blumenladen im Dorf bekannt und engagiert sich bis heute in der katholischen Frauengemeinschaft, in der sie ihre langjährige Vorstandstätigkeit mittlerweile an ihre Töchter weitergeben konnte. Die jährliche Frauensitzung zu Altweiber-Donnerstag prägte sie durch Moderation und eigene Auftritte noch maßgeblich. In den Dienst der Ortsgemeinde stellte sie sich jahrelang, zum Beispiel durch die Pflege öffentlicher Blumenbeete und das Schmücken des Fronleichnamaltars sowie der Ortsbrunnen zu Ostern.

Seit 27. Mai 1961 sind Marianne und Willi Keller verheiratet. Zur diamantenen Hochzeit gratulieren neben zwei Töchtern und vier Enkelkindern bereits acht Urenkel. Damit die gesamte Familie mit Bekannten und Freunden das Paar gebührend feiern kann, hoffen nun alle auf ein baldiges Ende der aktuellen Corona-Beschränkungen.