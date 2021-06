Edda und Karl Rösel feiern am Donnerstag ihre diamantene Hochzeit. Als sich das Paar kennen lernte, war Edda gerade 15 Jahre alt, Karl bereits 18. 1961 wurde geheiratet. Anfang der 1960er galt man erst mit 21 Jahren als volljährig. Deshalb benötigte die 19-jährige Braut die Unterschrift ihres Vaters, um die Ehe zu schließen.

Es war beim Wandertreffen des Pfälzerwald-Vereins: Am Luitpoldturm auf dem Hermersbergerhof lernten sich Edda Heim und Karl Rösel kennen. Die 15-Jährige aus Leimen verkaufte Süßigkeiten und Zigaretten an einem Stand. Karl Rösel, der vom Hermersbergerhof stammte, war beim Fest für einen Feuerwehreinsatz abgeordnet. Die Liebe der beiden entwickelte sich vorsichtig, „denn ich war ja noch so jung“, erzählte die Seniorin vor ihrem 60. Ehejubiläum. Sich täglich zu treffen, war nicht möglich. „Das gab es früher noch nicht.“ Zudem verpflichtete sich Karl Rösel auf zwölf Jahre als Berufssoldat bei der Bundeswehr. So trafen sich die beiden erst an Weihnachten 1957 wieder.

Die Hochzeitsglocken in der Leimer Pfarrkirche Sankt Katharina läuteten am 10. Juni 1961. Ein kleines Problem sei gewesen, dass die Ehefrau katholischen Glaubens und der Ehemann Protestant war. Trotzdem: „Es war eine große Hochzeit, und sehr schön.“ Zunächst wohnte das junge Paar im Elternhaus von Edda Rösel in der Ringelsbergstraße. Die Jugendliche arbeitete in einer heimischen Schuhfabrik. 1965 erblickte Stammhalter Volker das Licht der Welt, 1968 erweiterten die Zwillinge Markus und Michael die Familie. Und ein Jahr später kam der Familienvater zurück nach Leimen und trat in den Forstdienst ein: „Ich hatte Glück, dass ich nach der Ausbildung viele Jahre im Forstamt Merzalben tätig sein konnte – und das unter dem unvergesslichen Forstdirektor Walter Müller.“

15 Jahre lang Leimer Bürgermeister

Edda Rösel schloss sich neben dem PWV der katholischen Frauengemeinschaft im Dorf an. Ihr Ehemann stieg 1972 in die Ortspolitik ein und wurde Mitglied im Gemeinderat. Ab 1989 war er Beigeordneter sowie Schatzmeister der CDU, und von 1994 bis 2009 leitete er die Geschicke von Leimen. Dem Verbandsgemeinderat gehörte Rösel zehn Jahre lang an. Schon seit 1974 gehört er dem PWV an, der Ortsgruppe sitzt er seit 1986 vor. Dem VdK-Sozialverband führt Karl Rösel seit 1994 die Kasse, und 25 Jahre lang leitete er die Ortsgruppe.

Nicht nur das dörfliche Engagement reizte das Ehepaar: „Wir haben viel gemeinsamen Urlaub gemacht.“ Beim PWV organisierte Rösel mehrtägige Ausflüge, Kreuzfahrten im Mittelmeer wurden unternommen, auf dem Nil tauchten sie in die ägyptische Geschichte ein, und auch von Moskau nach Sankt Petersburg führte eine Schiffsreise. Daneben machten die beiden Flugreisen auf die Kanaren und fuhren mit dem Bus ans Nordkap.

Im Alter und gesundheitlich angeschlagen ist das Leben von Karl und Edda Rösel ruhiger geworden. Der Senior geht gerne spazieren, das ist für seine Ehefrau kaum mehr möglich. Trotzdem, sie seien zufrieden. Die Söhne kümmern sich mit ihren Partnerinnen um die Eltern, die Familie halte zusammen. Den Ehrentag begeht das Paar mit einem Gottesdienst in der Gnadenkapelle auf Maria Rosenberg in Waldfischbach-Burgalben. Gefeiert wird im engsten Kreis. Sie wünschen sich etwas bessere Gesundheit und weiterhin ein gutes gemeinsames Leben.